A szponzorokat dr. Filus Andor ügyvezető köszöntötte, aki már az elején leszögezte, továbbra is a gazdasági fegyelem és a stabil háttér megteremtése a fő céljuk, amiben a támogatók eddig is oroszlánrészt vállaltak. Ez a kör nyáron tovább bővült ráadásul, így egyre szélesebb, helyi kötődésű szponzor csapat áll már a KTE mögött.

– A megfelelő gazdasági háttér elengedhetetlen ahhoz, hogy a klub stabilan működhessen. Örömmel mondhatom, hogy legutóbbi találkozásunk óta újabb támogatókkal bővült körünk, hiszen csatlakozott hozzánk a Neumann János Egyetem, a Termostar Kft., a KEKO, a Kondenz Solar Kft., az Evident Home, illetve a lakiteleki Hungarikum Liget is. Továbbra is adott tehát egy erős bázis, ami reményeim szerint újabb szereplőkkel bővül a jövőben – mondta az új támogatók kapcsán dr. Filus Andor.

Visszatérő téma a Széktói Stadion fejlesztése, aminek kapcsán friss és örömteli hírekkel szolgált a KTE ügyvezetője. Az első ütem kapcsán megszületett a határozat, így a pályatest korszerűsítése a legközelebbi, erre lehetőséget adó időpontban elindul, előreláthatólag a 2023/2024-es szezon végén.

– Megszületett a határozat, ami lehetővé teszi a pálya felújítását, köszönöm a városnak is azt, hogy minden követ megmozgatott ezért. Ez azt jelenti, hogy a pályatest felújítását elkezdhetjük, erre a nyári bajnoki szünetben kerül majd sor. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a stadionnak is megvannak a hiányosságai, gondolok itt elsősorban a fedett lelátókra, ennek tervezése is el fog viszont kezdődni. Nem mindegy természetesen, hogy hova tesszük le fűtéssel együtt az új pályát, hiszen a korábbi futókör miatt azt is nézni kell, hogyan haladhatunk aztán tovább. Több verzió is létezik a stadion átépítésére, de ezekről később születhet döntés – mondta dr. Filus Andor.

A szakmai jellegű témákra térve elhangzott, nehezebb év ez a mostani a csapatnak, hiszen a második hely után minden ellenfél kettőzött erővel készül ellenük, ugyanakkor a pénzügyi fegyelem és a gazdasági háttér adott a nyugodt szakmai munkához. Továbbra is összetartó klub a KTE.

– Nyár végére stabilizáltuk a keretet, hiszen a legtöbb játékos szerződése lejárt volna, de már a szezon közben elkezdtük azokat meghosszabbítani, majd a kölcsönjátékosok sorsát is rendezni kellett – mondta Tóth Ákos sportigazgató. – Sok volt a csábítás természetesen egy ilyen kiugróan jó szereplés után, de a keret és a stáb egyben maradt, ez volt a célunk. Az utóbbi időszakban minden évben új célokat és új feladatokat kellett meghatároznunk, a mostani ez volt. A keret összértéke jelenleg 7.5 millió euróra van taksálva a Transfermarkt szerint, ez a 7. a jelenlegi mezőnyben. A Ferencváros kiemelkedik, mögötte van két-három csapat, mely még eléri a 10 millió környékét, utánuk viszont szinte alig vannak különbségek, ez is mutatja a 12 csapatos liga kiegyensúlyozottságát. Talán nem természetes az, ami velünk történt tavaly, de felépült egy olyan brand, amire büszkék lehetünk, ezt kell erősítenünk, hiszen sok nagyváros csapata cserélne velünk – tette hozzá Tóth Ákos.

Az eseményen Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármester asszonya is jelen volt, ahogy a város két országgyűlési képviselője, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás is. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, a város továbbra is maximálisan a csapat mögött áll, bízva abban, hogy a kisebb hullámvölgyből kilábalva megindul felfelé a tabellán az együttes.

Szabó István, a KTE vezetőedzője hozzátette, nagy siker, hogy mára 4.000 körül alakul a nézőszám, hiszen néhány éve még csak néhány százan jártak ki. A vezetőedző hangsúlyozta, az alapcél a bennmaradás kiharcolása, hiszen a 12 csapatos ligában bármikor bárki legyőzheti ellenfelét, hiszen nagyon kiegyenlített a bajnokság. Nem beszélnek róla minden alkalommal, de természetesen Nikitscher Tamás, Banó-Szabó Bence és Nagy Krisztián sérülése érzékeny veszteség, amit kezelniük kell, mindhárman túlestek már a műtéten, de csak hónapok múlva számíthatnak rájuk. Hozzátette, pozitívum, hogy ismét három válogatott játékost adtak a válogatottaknak Szalai Gábor, Horváth Krisztofer és Iyinbor Patrick személyében.