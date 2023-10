Szokatlan időben, a városi sportcentrum centerpályáján villanyfénynél rendezték meg a találkozót pénteken este. Talán ezért is voltak többen, mint egy átlagos vármegyei első osztályú mérkőzésen szoktak lenni. Az már a mérkőzés elején feltűnt, hogy a vendégeknél több olyan játékos is kezdett, akik nem olyan régen még Tiszakécskén rúgták a labdát. Így Farkas András, Gréczi Gábor és Puskás Zoltán. A hazaiaknál mindössze egy visszajátszó játékos volt az NB II-es csapatból a sérüléséből lassan felépülő Pongrácz Viktor, aki ezúttal arcvédőt is használt.

A találkozó azzal kezdődött, hogy kóstolgatták egymást a csapatok. Próbáltak rést találni a másik játékában, de nem sikerült. Mind két csapat a kontrákra épített. A 34. percben bal oldali beadás után Káli alig fejelt a kapu mellé. Egy perccel később Nna Nnat a játékvezető második sárga lapja után kiállította. A tíz emberre fogyatkozott vendégek ezt követően szorosan beálltak kapujuk elé védekezni, de nem mondtak le a támadásokról sem. A 40. percben Káli labdáját Pongrácz, mint egy öt méterről Farkas Gasztonyba lőtte.

A második játékrész is tiszakécskei helyzetekkel folytatódott.

A 47. percben Szabó László keresztlabdáját Oláh Máté elcsúszva lőtte a bal sarok mellé. Öt perccel később megismétlődött a jelenet, csak mások voltak a főszereplők. Szabó Dávid keresztlabdáját Lovas Zsombor alig lőtte a jobb sarok mellé. A 80. percben István László szabadrúgását Lovas Zsombor a kapufára fejelte. Egyre jobban kijött a fáradság a vendégek játékában, a Tiszakécske szinte egy kapura játszott. A 88. percben például tűzijátékot teremtettek a kecskemétiek kapuja előtt. Három alkalommal is a kapuba találhattak volna, de a védők önfeláldozóan belevették magukat a labdába. Az egyik helyi szurkoló meg is jegyezte: ki fog itt gólt lőni a feketék közül (ilyen színű mezben játszottak a hazaiak). Aztán ahogyan az lenni szokott a Hírös-Ép a 94. percben eldönthette volna a mérkőzés sorsát. Horváth Zalán remek labdát kapott a jobb oldalon, vezette vagy húsz métert, már bent járt a tizenhatoson belül, és csak Czakóval állt szemben, amikor durván a kapu mellé lőtt.