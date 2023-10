Az első szettben rögtön meglepte a DEAC a kecskemétieket, 5–9-nél kellett időt kérnie először Deák Márknak. Ez sem segített, a vendégek lendülete továbbra is kitartott, folyamatosan növelték az előnyt, s végül 17–25-re nyertek. A folytatásban szoros csata alakult ki, hol egyik, hol másik csapat tudott jobb periódusokat felvonultatni, így igen szoros lett a végjáték. Örülni azonban ismét a szinte végig vezető DEAC tudott, mert bár egy pontra is feljött a KRC, végül 23–25-re ezt a partit is a debreceniek húzták be. A Kecskemétnek volt még ereje feltámadni, a harmadik játszmában kellő energiával játszottak a hazaiak, aminek 25–21-es szépítés lett az eredménye. Noha az egyenlítésre is minden sansz megvolt, a végjáték megint nem a KRC-ről szólt, 23–23 után Pavliuk és Cesar pontjaival lezárta a meccset a DEAC és elvitte a pontokat.

Kecskeméti RC–DEAC 1–3 (17, 23, -21, 23)

Kecskemét, 138 néző. V: Varjasi, Horváth M.

KRC: Boldizsár 9, Gacs 6, Török S., Farkas P. 14, Kecskeméti 15, Varga P. 25. Csere: Balla, Bogdán, Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk

DEAC: Moret 8, Pavliuk 42, Kiss I. 4, Tóth A. 2, Bagics 10, Veres 6. Csere: Cesar 3, Imre, Bán. Vezetőedző: Fodor Antal