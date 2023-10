Jól indult a mérkőzés a KRC szempontjából, hiszen Varga korán elkapta a ritmust, így 8–8-ig egymás sarkában voltak a csapatok, többször a Kecskemét szerzett minimális előnyt. Bár Koci pontjaival a hazaiak ekkor lépéselőnybe kerültek, 17–17-nél sem lehetett megjósolni, hogy melyik gárda húzhatja be az első partit. A Kecskemét ekkor két hibát is vétetett támadásban, melyet követően Deák Márk időt is kért. Megérezte a vérszagot a fehérvári gárda, Pesti Marcell két jó akciója után négy volt a különbség, s végül 25–20-ra nyert a MÁV Előre.

A második szett elején nagy elánnal kezdett a hazai gárda, 7–3-nál jött is a vendég időkérés. Ez megtörte a fehérvári lendületet, több hibát is vétettek támadásban, a KRC pedig ezt kihasználva 9–9-nél befogta ellenfelét. Ambrus sáncaival jött ki a gödörből a MÁV, 14–10-nél már ismét Deák Márk kért időt. Ez már nem segített, rendezte sorait a Székesfehérvár, ennek 25–19-es játszma győzelem lett a vége.

A harmadik szett ismét a hazaiak szájíze szerint indult, ekkor 10-6-nál jött a vendég időkérés. Kecskeméti, Gacs és Varga pontjaival szépen feljött a KRC, de egy pontnál közelebb nem tudott feljönni a hazaiakra. A MÁV Előre folyamatosan tartotta vezetését, de 22–19 után úgy tűnt, még maradt tűz a vendégekben. Az időkérés után egy pontra is feljött a Kecskemét, de a hajrában támadási hibák is becsúsztak, így 25–22-re, összesítésben pedig 3–0-ra a MÁV Előre nyert.

– Gratulálok a hazaiaknak a győzelemhez, de jár ez a gratuláció a játékosaimnak is. Nagyon tetszett a játékunk és a hozzáállásunk. Nem nyertünk, pontot sem szereztünk, de nincs okunk szomorkodni. Az ilyen mérkőzésekből tudunk építkezni, ha meglesz a kellő rutinunk is, akkor a végjátékban győztesen hagyhatjuk el a pályát – értékelt Deák Márk, a KRC vezetőedzője.

MÁV Előre Foxconn–Kecskeméti RC 3–0 (20, 19, 22)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 150 néző. V.: Adler, Mezőffy.

MÁV: Tomanóczy 4, Szabó V. 5, Janke 11, Ambrus 7, Pesti 12, Koci 12. Csere: Takács (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán

KRC: Gacs 7, Török S., Kecskeméti 11, Boldizsár 5, Varga P. 15, Farkas P. 6. Csere: Bogdán (liberó), Balla. Vezetőedző: Deák Márk