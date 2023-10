A Kecskemét uralta a játékot, Lawrence pontjai után már öt ponttal is vezetett (15–10). Chambers és Vojvoda távoli kosaraival az Alba pillanatok alatt fordított. Nem tudott azonban előnyt kiharcolni egyik csapat sem az eső negyed végére, ehhez Martin és Vojvoda villanásai is kellettek (26–26). A második negyedben maradt a kiéletett harc, szinte felváltva estek a kosara, majd megint a hazaiak keze sült jobban, így 44–37-nél időt kértek a vendégek. Ez jól is sült el, mert a szünetre végül 50–51-es előnnyel ment el az Alba. Fordulás után Kucsera hármasa adta meg az alaphangot, de alapvetően egyik csapat sem tudott komoly előnyt kiépíteni, így 77–79-ről jöhetett az utolsó negyed. A Kecskemét végig tapadt az Albára, de befognia nem sikerült a vendégeket, így 99–104-re a fehérváriak nyertek.

– Büszke vagyok a játékosaimra, köszönöm nekik ezt a hozzáállást. Az Alba jobb csapat, mint mi, és természetesen gratulálok nekik, megérdemelten nyertek, jól játszottak. Az én megítélésem szerint ma bárki ellen nyerhettünk volna, ha nem éppen a Fehérvárral csapunk össze. Ez a játék bizakodásra ad okot. Nüansznyi dolgok döntöttek.

Az előző években a rutin mellettünk szólt, most a fiatalságból fakadóan a kulcs szituációkban nem voltunk pontosak.

Ez a játék része. Ma mindenki a legjobbját nyújtotta. Az élet nem áll meg, nem búslakodunk, készülünk tovább, hiszen pénteken már a Honvédhoz látogatunk. Köszönöm a szurkolóinknak a támogatást. Szeretném még elmondani, hogy az életben történnek szomorú dolgok, és nagyon jólesik, hogy az Alba stábja, játékosai is a részvétüket fejezték ki számomra. Ez nagyon korrekt volt. Ezekben a nehéz időkben, amikor a világ is ki van fordulva, akkor a sport összetart minket – értékelt Forray Gábor, a Kecskemét edzője.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Arconic-Alba Fehérvár 99–104 (26–26, 24–25, 27–28, 22–25)

Kecskemét, 500 néző. V: dr. Mészáros, Söjtöry, Rácz.

KTE: Sinik 8/6, Bogues 28/9, Ivkovics 6/6, Kucsera 10/6, Karahodzsics 14. Csere: Lawrence 16, Tóth B. 7/3, Dramicsanin 10/3, Körmendi. Edző: Forray Gábor

Alba: Chambers 26/12, Kass 6/6, Barnett 18/12, Philmore 15/3, Dickey 14. Csere: Vojvoda 19/3, Balogh 3/3, Martin 3/3, Takács Mi. Edző: Alejandro Zubillaga