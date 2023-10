A Szeged az NB II.-ben kifejezetten jól szerepel, nem titkolt célja a feljutás kiharcolása a gárdának. Ettől jelenleg nyolc pontra vannak a hazaiak és az 5. helyen állnak a másodosztályban, legutóbb Soroksáron játszottak 1-1-es döntetlent. A Szeged kerete tele van rutinos játékossal, Márkvárt Dávid válogatott múlttal is rendelkezik, de igaz ez Tóth Bencére is, Prosser Dániel neve ugyancsak ismerős lehet. A Szeged éppen egy Bács-Kiskun vármegyei gárdát búcsúztatott első nekifutásra, Baján nyertek 7-0-ra.

Szabó István együttese Soroksáron nyert 2-1-re az előző fordulóban, így van már tapasztalata arról, milyen egy jó erőkből álló NB II.-es csapat vendégeként pályára lépni. A Szegeddel legutóbb még a feljutással záruló szezon során vívtak izgalmas csatákat, akkor a Szent Gellért Fórumban a hazaiak nyertek 2-0-ra, de a Széktóiban egy 4-0-os diadallal vágtak vissza a lila-fehérek. Sűrű hét ez a mostani mindkét csapatnak, hiszen a Szegedre is fontos bajnoki vár majd vasárnap, Kecskemétre pedig a Ferencváros érkezik majd, ennek megfelelően nagyon nem mindegy, hogyan sakkozik játékosaival a két tréner.

– Amióta az eszemet tudom, a Kecskemét–Szeged meccsek mindig igazi rangadónak számítottak, akármilyen osztályban is találkoztak a csapatok. Nagyon jó a viszonyunk ellenfelünkkel, sokszor kötünk le egymás ellen edzőmeccseket is, munkásságukat abszolút tisztelem. Gyönyörű létesítménybe megyünk, Szegedet egyébként is nagyon kedvelem, sokszor jártam már ott egy jó halászlé kedvéért is. Ami persze ennél lényegesebb, hogy kifejezetten jó csapatnak tartom a Szegedet, egy stabil játékrendszerben futballoznak, melyhez jó játékosokat igazoltak. Elég csak Márkvárt Dávid vagy Prosser Dániel nevét említenem, akiknek nagyon komoly tapasztalatuk van magasabb osztályban is, a teljes sor persze ennél is hosszabb a keretet böngészve. Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, ami mindig veszélyes szituáció, a hazai pálya előnye ilyenkor sokat jelent. Két mérkőzés vár ránk a héten, így folyamatosan vizsgáljuk a játékosok állapotát, hiszen hétvégén a Ferencvárost fogadjuk, és a bajnokságban is minden pontnak hatalmas értéke van. A továbbjutás a célunk mindentől függetlenül, hiszen szeretnénk megörvendeztetni szurkolóinkat – mondta Szabó István vezetőedző a meccs kapcsán.

A találkozó szerdán este 19 órakor kezdődik a szegedi Szent Gellért Fórumban.