A korábban Kecskeméten játszó Klacsák került először komolyabb helyzetbe a tévés összecsapáson, de Krajcsi a helyén volt a hírös városi kapuban. A kék oroszlánokat szabálytalanságok árán tudták csak feltartóztatni, négy perc perc elteltével már három fault állt a fővárosi gárda neve mellett. A kezdeti puhatolózás után aztán mindkét térfélen megszülethetett volna az első gól, ám végül úgy értünk a félidő feléhez, hogy 0-0 állt a kijelzőn. Időt kért az Újpest, mert kezdett átbillenni a mérleg nyelve a vendégek felé, és ezt követően ismét kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Simic átlövése talált aztán utat a kapuba szerencsésen, ugyanis Haász lábáról pattant be a kecskeméti kapuba, 1–0. Nem sokkal később a kecskemétiek szakmai stábja is taktikai értekezletet tartott, és a 18. percben Milosavljevic egy agresszív letámadásból szerzett labdából tudott egalizálni, 1–1. A szabálytalanságok megszaporodtak a vendég oldalon, és az ötödiket is begyűjtötték a kék oroszlánok a félidő hajrájában. Lipl kiharcolta aztán a tízméterest; Östör állt oda a labda mögé, Rigó nem tudta hárítani a jól helyezett büntetőt, 2–1. Egygólos lila-fehér vezetéssel ért véget az első húsz perc.

Motiváltan tért vissza a szünetről a Kecskemét, és fél perc kellett csak nekik, hogy Suscsák révén 2–2-re módosítsák az állást. Lendületben maradt a hírös városi alakulat, és Szabó Ábel közel volt hozzá, hogy fordítson. Egy védelmi megingást Tomic használt ki, ám Gémesi a felső lécre tudta tolni a löketet. Nagy nyomás alá helyezte a fővárosiakat a Kecskemét, a 27. percben Pál is kapufáig jutott. A 30. minutumban góllá érett a vendég fölény, és egy szépen kijátszott akció végén Suscsák megszerezte a vezetést a kék oroszlánoknak, 2–3. Létszámfölényes taktikára váltottak a házigazdák, és jól is játszották ezt, Östör érkezett Lipl beadására jó ütemben, 3–3. Nagy rohanás vette kezdetét, mindkét gárda a győzelem reményében ment előre nyílt sisakkal. A Kecskemétnek másodpercekkel a vége előtt még volt lehetősége begyűjteni a győzelmet, ám a végén pontosztozkodással kellett beérniük.

– Az első félidőben nagyon rosszul, koncentráció nélkül játszottunk – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Fordulás után sokkal jobban néztünk már ki, sikerült is fordítanunk. Volt öt-hat komoly helyzetünk még, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést. Ez nem sikerült, így az Újpest megérdemelten tartott egy pontot otthon. Most már az a legfontosabb, hogy a pénteki, Berettyóújfalu elleni ütközetre feljavuljunk, és a legjobb formánkat nyújtsuk. A meccset önhibánkon kívül Lakiteleken kell játszanunk majd. Várjuk oda is szurkolóinkat, nagy szükségünk lesz rájuk.

Újpest FC-220Volt–ScoreGoal Kecskemét Futsal 3–3 (2–1)

Budapest, Vasas-Sterbinszky Amália Sportcsarnok, vezette: Zimonyi Péter (Kiss Gergő, Kovács Gábor, Deme Rajmund)

Újpest: Gémesi – Klacsák, Simic, Horváth Benedek, Cotirlan. Csere: Kinics – Géczy, Neumann, Katona, Szieber, Horváth Barnabás, Kovács B., östör, Lipl. Vezetőedző: Moga Flavius Lorant.

Kecskemét: Krajcsi – Bencsik, Pál, Suscsák, Haász. Csere: Rigó – Biró, Kajtár, Milosavljevic, Fekete, Tomic, Szabó J., Hajnal. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Haász (öngól) a 15., Östör a 20., 34., illetve Milosavljevic a 18., Suscsák a 21., 30. percben.

Sárga lap: Katona 5., Horváth Barnabás 25., Östör 38., illetve Tomic 20., Fekete 26. perc.