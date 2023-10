Az MBH Cycling Team a Toru de Zalakaroson zárta le az idényt, igen jól, hiszen fő távon három versenyzőjük, Orosz Bálint, Szöllősy Ádám, Sidló Dániel is szökésbe került, és a végén már „csak” be kellett tekerniük a célba.

– Különleges verseny volt több szempontból is, nagyon jól és alaposan összerakott projekt, de nem csak profi sportolók számára, hanem amolyan családi esemény is. Komoly létszáma van a versenynek, több korosztályban. Az esemény különlegessége, hogy rendre rossz idő van, ez most extrém módon igaz volt. Nekünk a nagy futam a 140 kilométeres maraton volt, amit elég gyorsan el tudtunk dönteni a verseny elején, három versenyzőnk is komoly előnyre tett szert, a többiek ezután megcsinálták a háttérmunkát, így amikor rostálódott a mezőny, csak be kellett érniük a célba a több perces előnyükkel – tekintett vissza az utolsó versenyre Sáfár Tamás.

Az idény szépen zárult, de nem indult könnyen. A kecskemétieknek sok nehézséggel kellett megküzdenie, ennek oka volt az is, hogy eleinte erős nemzetközi versenyeken álltak rajthoz, amihez alkalmazkodni is kellett. Ezt a rutint viszont hazai porondon kamatoztatták.

– Hektikus idény volt. A jó hírek természetesen felkapják a sportszeretők a fejüket, de sok nehézségünk is volt. Az év elejére ez különösen igaz, de nehéz nemzetközi versenyeken is jártunk. Nehezen fejeztük be a versenyeket, de ez a sok sikertelen versenynap úgy néz ki végül átcsapott sikerekbe. A hazai versenyeken egy domináns csapat lettünk, sokszor nyertünk, illetve álltunk dobogóra. Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy U17-től U23-as korosztályig ott vagyunk a legjobbak között, ami tényleg annak köszönhető, hogy a kudarcokat túléltük és mentünk tovább – mondta Sáfár Tamás.

A klub különösen büszke Wermester Zsomborra, aki fiatal kora ellenére már amolyan mentor szerepet is betölt, nem mellesleg már kvótát szerzett a párizsi paralimpiára is.

– Wermester Zsombor paralimpiára készül, megvan a kvótája, lesz tehát egy olimpikonunk is. Zsombor azért nagyon fontos számunkra, mert rendkívül higgadt, igazi mérnök agya van, sok tanáccsal látja el a fiatalokat, noha ő is csak 25 éves. Tudja az összes kanyart, az összes teendőt egy-egy versenyen, ezt át is tudja adni. Példaképe lehet bárkinek sportemberként, hiszen megmutatja azt, hogyan lehet a hátrányból is előnyt kovácsolni – mondta Sáfár Tamás.

Valter Attila és Vas Kata Blanka sikerei jó hatással vannak a sportágra, érezhetően erősödik minden szinten az országúti kerékpározás Magyarországon is, ami jó hatással van a csapatok működésére is.

– Erősödik az országúti kerékpársport, évről évre érezhető, hogy egyre több nemzetközi versenyre van lehetőségünk eljutni. Azért fontos ezeken indulni, mert sokszor hosszabb a táv, erősebbek és gyorsabbak a versenyzők. Taktikailag is sokat lehet fejlődni, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ez egy csapatsport. Egyre több fiatal hiszi el, hogy nem lehetetlen küldetés eljutni a legmagasabb szintre. Pár éve hihetetlennek tűnt, hogy egy Giro Magyarországról induljon, hogy Valter Attiláé legyen a rózsaszín trikó, vagy hogy Vas Kata Blanka világbajnoki érmeket szerezzen. Történt viszont egy fordulat, máshogy gondolkodnak a sportvezetők és a szponzorok is, érezhetően egyre többen értenek a sportághoz, illetve exponenciálisan nő a rajongók száma is – tette hozzá Sáfár Tamás.

Sáfár Tamás szerint a feltételek is megváltoztak, ami nagyon fontos ahhoz, hogy egy versenyző fejlődéséhez minden adott legyen Magyarországon. A háttér, a stáb ugyanis nagyon fontos ahhoz, hogy valaki csak a versenyzésre koncentrálhasson.

– A feltételek adottak nálunk, hogy valaki tovább tudjon lépni nemzetközi szintre. Korábbi években ez még lehetett gát, mert nem volt megfelelő versenynaptár, noha a kilométereket semmi sem pótolhatja. Ugyanúgy szükséges a megfelelő technikai háttér, a stáb, mely biztosítja azt, hogy egy versenyző megfelelően készüljön fel egy versenyre. Vannak olyan nevek, akiket rendszeresen hallunk egy-egy versenyen, sok esetben velük lehet edzeni itthon, így elérhető közelségben is vannak, ami plus motiváció – mondta Sáfár.

Sáfár Tamás nem feledkezett meg a klub gyökereiről sem, a szezon végeztével szeretne is elsősorban olyan feladatokat vállalni, amelyek miatt létre jött annak idején az egyesület.

– Kecskeméti Első Sor az egyesület neve alapvetően továbbra is, jövőre lesz 10 éves. Sok munka van benne, teljesen amatőr baráti kezdeményezésből léptünk tovább. Nem volt tervben, ezt inkább az élet hozta, próbáltunk jól reagálni az igényekre, ez hajt minket most is. Sok energiát ad, ha az előkészített munka aranyéremben vagy dobogóban ölt formát, sok tehetség van a csapatban. Most vége az idénynek, ilyenkor jönnek a jelentkezők is, annyi változás viszont történt a klub életében mostanra, hogy már országos lefedettségünk van. Egyre többen akarnak közénk tartozni, el is indulnak ilyenkor a beszélgetések. Aki kellően tehetséges, kitartó és alázatos, annak meg is adjuk a lehetőséget, egyeseknek persze még erősödnie kell ehhez. Most egy kis pihenő jön a versenyzőknek, novemberben indul a következő idény. Ilyenkor kicsit többet tudunk foglalkozni a közösséggel is a régióban, rekreációs, illetve tömegsport jelleggel, a népszerűsítés jegyében eseményeket szervezni, tényleg csak a kerékpározás szeretetéért, nem a győzelemért – mondta Sáfár Tamás.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.