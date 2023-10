A legeredményesebb a győri Széchenyi István Egyetem volt, mely női és férfi kosárlabdában és férfi kézilabdában is első helyen zárt. Az Óbudai Egyetem sem teljesített rosszul, hiszen asztalitenisz és sakk sportágban is élen zárt, míg a Miskolci Egyetem a futsal tornát nyerte meg. A Neumann János Egyetem házigazdaként mix-röplabdában bizonyult a legjobbnak, de férfi kézilabdában és kosárlabdában, valamint sakkban is dobogós helyezést ért el.

A tornán egyéni díjakat is kiosztottak, melyek olyan szakemberekről kapták elnevezésüket, akik a sportért sokat tettek a felsőoktatásban a múltban.

A röplabdázók Bácskai Sándor díját Bogdán Bence vehette át, aki a kecskeméti egyetem hallgatója, mellette Eperjesi Gábor (Várnagy András díj, labdarúgás), Bartók Dávid Dominik (Korcz Imre díj, sakk), Németh Máté (Akucs Attila díj, kézilabda), Garancz Milán (Vasvári Károly díj, férfi kosárlabda), Baffy Fanni (Lévai Béla díj, női kosárlabda), Sklenár Máté (Czéh László díj, asztalitenisz) részesült egyéni elismerésben.