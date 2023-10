Az első félidőben mind a két csapat pontatlanul játszott, sok volt az eladott labda. A 13. percben Szekér Ádámot le kellett cserélni, mert a vállára esett. Mivel már korábban is volt ilyen sérülése, a szakmai vezetés úgy döntött, hogy nem kockáztatnak. Az első kapura lövés a 41. percben esett, amikor is Szabó Máté a bal oldalon kapott labdát. Az alapvonal közeléből lőtt, Kiss Ágoston szögletre ütötte. Egy perccel később szinte megismétlődött a jelenet, de Terbe kecsegtető helyzetben a kapu fölé fejelt. A 74. percben Szabó Máté jobb oldali támadás után kapu fölé lőtt. A 78. percben egy ütközés következtében Csáki szenvedett sérülést, hordágyon kellett levinni a pályáról. Információnk szerint a térde súlyosan megsérült. Mivel már mind az öt cseréjét kihasználta a Tiszakécske, így tíz emberrel fejezték be a találkozót. Az első és egyetlen igazi hazai helyzetet Torvund alakította ki a 87. percben, amikor is futtából leadott lövését szögletre tolta Helesfay. A hosszabbítás első percében Harsányi 16 méterről lőtt a léc alá, Kiss Ágoston bravúrral a kapu fölé tenyerelte a labdát.