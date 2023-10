A kecskemétiek új trénere 6 éve került Kecskemétre, először még játékosként segítette a klubot, majd másodedzőként is tagja volt a stábnak. Nyáron Nagy József távozott, a csapat élére pedig őt kérték fel.

– Azonnal igent mondtam, hiszen az embernek mi más lenne a vágya, minthogy vezetőedző legyen – tekintett vissza Deák Márk. – Jó érzésekkel jöttem játékosként is Kecskemétre, akkor nagyon kellett nekem egy új impulzus, a kupagyőzelemre most is szívesen emlékszem vissza – mondta az új tréner.

A helyi fiatalok mellett meg kell említeni Gacs Bálint nevét, aki légióskodásból tér haza, Kecskeméti Bálint, Varga Péter és Boldizsár Péter pedig már válogatottnak mondhatja magát.

– Egy játékos kivételével mindenki helyi nevelésű és fiatal, ami pozitív a klubnak és a szurkolóknak is. A munkamorállal a srácok mellett szól, még ha a rutin hiányozni is fog. Annak örülök, hogy bővült a liga, mert sok ki-ki meccs lesz, csak a Kaposvár és a Fehérvár fog felfelé kilógni várhatóan, a többiekről keveset tudni. Mivel sok a fiatalunk, ez több játéklehetőséget jelent nekik, szeretnék mindenkit játékhelyzetben látni – mondta Deák Márk.

Célkitűzés helyezésben nincs, sem a kupában, sem a bajnokságban.

– Amíg nem tudtunk mindent az ellenfelekről, felesleges célokat belőni. Én azt kértem, hogy mindenki tegye bele a maximumot az edzésekbe, nekem ez a fontos – mondta el podcastunkban Deák Márk.

