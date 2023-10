A meghívás apropóját az is adta a két város közelsége mellett, hogy a két tréner, Márton Tibor és Szabó István nagyon régi barátok, korábban csapattársak is voltak Kecskeméten. A találkozón természetesen gyorsan kijött az, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb osztályban szereplő gárdák csaptak össze. Az első gólra nem kellett sokat várni, Szendrei már a negyedik percben bevette a nagykőrösi kaput, majd a folytatásban is sorjáztak a helyzetek. Alig negyedóra után Pálinkás és Kiss révén már három volt a különbség, szünetben végül hét góllal vezetett a KTE. Szünetben Szabó István többet is változtatott, a frissesség pedig még egy lendületet adott, a folyamatosan fáradó nagykőrösiek így nem is tudták elkerülni azt, hogy újabb gólokat kapjanak. A két együttes között végül 17 gólt volt a különbség, Kiss Bence négy, Artner Dávid és Kovács Kolos három-három gólig jutottak összességégben a népes szurkolótábor előtt. A kecskemétieket a meccs után egy vacsorára is vendégül látták a hazaiak.