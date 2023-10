A Kecskeméti TE nincs jó formában, hiszen amióta súlyos sérülések nehezítik a csapat életét, elkerülik a sikerek a gárdát. Utóbbi hat fellépésén egy döntetlennek örülhetett csak a gárda, a jó rajtnak köszönhetően azonban még mindig biztonságos távolságban van a kieső helyektől. Ez azonban nem tart örökké, legutóbb a Kisvárda is nyert a vonal alatt álló csapatok közül, míg a ZTE azzal a céllal érkezik Kecskemétre, hogy megelőzze a lila-fehéreket egy sikerrel.

– Elég megviselő volt számunkra ez az időszak, bízom benne, hogy ezt Újpesten magunk mögött hagytuk. Azt a játékosoknak is elmondtuk, hogy ahol sikerek vannak, ott jöhetnek kudarcok is. Végig próbáltuk bíztatni őket, sokat beszélgettünk, mert az eredménytelenség bántja őket természetesen. Nagyon szeretnének megfelelni a szurkolók szeretetének, hiszen sokat jelent nekik az, hogy ennyire kitartanak mellettük a nehéz időszakban is. Egész hetünk volt készülni, ezt megfelelően kihasználtuk, egyértelmű célunk pedig az, hogy szeretnénk itthon tartani a három pontot – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője, aki a ZTE-ről is jó véleménnyel van. – Mindenkit óvva intek attól, hogy a bajnokság jelen szakaszában végső következtetéseket tegyen. Az talán látszik, hogy kik végezhetnek az első harmadban, de ellenfelünknél a mag együtt maradt a kupagyőzelem után. Meghatározó játékosok mentek el, de őket sikerült pótolni. Croizet nagyszerű légiós és Mance is rugdossa a gólokat, így nem sorolom őket egyáltalán az alsóházba erejük alapján én sem. Az látszik, hogy a játékrendszerüket talán még keresik, hiszen sok helyzetet dolgoznak ki, de sok gólt is kapnak, ahogy mi is. Bízom benne, hogy a győztes találatot mi fogjuk berúgni. Készültünk a héten megfelelően, minden csapatnak vannak erősségei és gyenge pontjai. Ők is biztosan kielemeztek minket, hiszen itt már nagy titkok ennyi forduló után nincsenek, de bízom benne, hogy mi találtuk meg a sebezhető pontokat.

Szabó István általában kitér a sérültekre vonatkozó kérdések elől, mert nem szeret kifogásokat keresni, most azonban részletesebben is beszélt Nagy Krisztián, Nikitscher Tamás és Banó-Szabó Bence hiányáról.

– Gondoljunk csak bele abba, hogy a napokban sajnos több válogatott játékosért is aggódnak sérülések miatt a szurkolók, hogy a novemberi selejtezőkön pályára tudnak-e lépni. El lehet képzelni ennek tükrében, milyen nehéz helyzetben vagyunk a mi szintünkön, amikor három ilyen komoly játékosra folyamatosan nem számíthatunk hosszabb távon. Nikitscher Tomi talán középtávon újra a csapat rendelkezésére állhat majd. Az orvosi és az egészségügyi stáb felügyeli a rehabilitációját, folyamatosan dolgozik. Én most úgy érzem, hogy esetleg a tavasz közepében reménykedhetünk, hogy akkor újra be tud állni a sorba. Krisztián esetében sajnos nincs kérdés, neki ez az idény véget ért, nyáron térhet vissza közénk. Van azért jó hírem is. Banó-Szabó Bence folyamatosan csinálja a rehabot, most kaptam videókat arról, hogy már labdával dolgozik. Ez abba az irányba mutat, hogy belátható időn belül újra számíthatunk rá. A sérültek kapcsán meg kell jegyezni, nem csak a játékuk az, ami hiányzik, hanem a mindennapi jelenlétük, a jó kisugárzásuk is, amit behoznak az öltözőbe, hiszen három fontos karakterről beszélünk – tette hozzá a tréner.

A mérkőzés szombaton 12 óra 30 perckor kezdődik.