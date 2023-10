A klub tájékoztatása szerint a bérletes drukkerek kényelmes helyzetben várhatják a szezon összes hazai mérkőzését, hiszen az éves bérlettel biztosították már helyüket.

Ahogy tavaly, úgy idén is szeretnék a bérlettel nem rendelkező, de hűséges drukkereket is jutalmazni, így a soron következő két hazai mérkőzésre egy külön mini bérletet adnak ki. Aki ezt megvásárolja már a ZTE elleni bajnoki előtt, annak az FTC ellen is garantáltan lesz helye így a Széktói Stadionban.

A mini bérlet online, a jegymester felületén keresztül lesz megváltható október 19-től (csütörtök) 18 órától, egy regisztrációval egyszerre maximum 5 darabot lehet venni. Érdemes lecsapni a lehetőségre, hiszen amennyiben a mini bérletek elfogynak, úgy jegyértékesítésre sem kerül sor a találkozókat megelőzően.

A ZTE-t október 28-án (szombaton) 12:30-kor, míg az FTC-t november 5-én (vasárnap) 14:45-kor fogadja a KTE.

A mini bérlet ára:

"A" lelátó:

Normál jegy: 5.000 forint

Kedvezményes jegy (18 év alatt, 65 év felett): 4.000 forint

"B" lelátó:

Normál: 4.000 forint

Kedvezményes (18 év alatt, 65 év felett): 3.000 forint