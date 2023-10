Emlékezetes meccseket játszott egymással az előző idényben a két együttes. Először Kecskeméten a hazaiak akarata érvényesült (3–1), majd a paksi visszavágón a viharos erejű szélben gyakorlatilag csak a túlélésért küzdött mindkét gárda (0–0), hogy aztán zárásként ismét a Széktói Stadionban kétgólos előnyt engedjen ki a kezéből az emberhátrányba is kerülő KTE (2–3). Izgalmakból alighanem most sem lesz hiány, hiszen a vendégek egyre jobb formába kerülnek a bajnokságban, jelenleg a második helyet foglalják el az FTC mögött a tabellán. A Kecskemét négy vereség után várja a találkozót, így fontos lenne javítani hazai pályán a lila-fehéreknek.

– Amit a mérkőzések kapcsán el lehetett mondani, az elmondtam a találkozókat követően, így ebbe már nem is mennék bele bővebben. Lezártuk ezt az időszakot, természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez nem volt egy pozitív periódus számunkra – tekintett vissza röviden Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője az elmúlt hetekre. – A Ferencváros ellen nagyszerűen játszottunk, viszont a másik két találkozókon csak időszakosan volt olyan a játékunk, mint amit vártunk. Annak nagyon örülünk, hogy a közönségünk ennyire kitartó, mert most szombaton is szükség lesz rájuk. Én is arra kérem őket, hogy minél nagyobb létszámban jöjjenek ki, mert ilyenkor tudnak a legtöbbet segíteni. A srácok biztosan mindent meg fognak tenni azért, hogy örömet szerezzenek.

Szabó Istvánt ugyan mindent Kecskeméthez köti, de pályaedzőként Pakson is megfordult korábban. Ezzel együtt ezt most félre kell tenni véleménye szerint, mert nagyon jó csapattal találkoznak, és fontos lenne számukra a sikerélmény. Ezért mindent meg fognak tenni a játékosok, ebben egészen biztos.

– Nem volt teljes hetünk, de mégis sokkal több időnk volt, mint amikor három meccset kellett lejátszani egy hét alatt.

Véleményem szerint fel tudtunk készülni a szombati mérkőzésre. Tavaly háromszor játszottunk a Pakssal, a mérleg kiegyenlített volt, ráadásul mindig történt valami, ami miatt emlékezetesek maradtak ezek a találkozók. Az első meccsen rendkívül jól futballoztunk, a paksi meccset a nagy szél miatt gyakorlatilag nem lehetetett értékelni, tavasszal aztán 2-0-os előnyről kaptunk ki itthon, ami természetesen akkor nagyon fájt nekünk. Mindenki tudja, hogy van paksi kötődésem, megbecsültek és szerettek ott, de ezt most félre kell tenni. Sokszor mondtam már, de tartom továbbra is, hogy bátor és kreatív edzője van a Paksnak, aki most rendkívül jó formába hozta a csapatát, melyet kitűnő játékosok alkotnak. Úgy gondolom viszont, hogyha megfelelő koncentrációval betartjuk a taktikai utasításokat, akkor hazai pályán lehet esélyünk pontot, pontokat gyűjteni. Bár a Paks a mérkőzés esélyese jelenlegi formája alapján, de a 12 csapatos NB I-ben bármi megtörténhet. Mindenki tudja, mennyire nagy szükségünk lenne a sikerélményre, amiért a játékosok mindent meg is fognak tenni – tette hozzá a kecskemétiek vezetőedzője a mérkőzés kapcsán.

A Kecskeméti TE–Paksi FC bajnoki mérkőzés szombat este 20 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.