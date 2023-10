Úgy kezdte a mérkőzést a KNKSE a MAlév SC otthonában, ahogyan azt eltervezte, ugyanis támadásban és védekezésben is remekül játszott. Öt perc alatt már öttel vezetett Bíró-Kisjuhász Petra csapata, Jámbor-Herceg és Moharos kétszer volt eredményes, valamint Varga is betalált. A 7. percig kellett várni az első Malév-találatra. Egy időkérést követően egymás után két gólt is lőttek a hazaiak, ezzel feljöttek három gólra, azonban Moharos és Kollár vezérletével újabb jó sorozatot indított a KNKSE. 8 perc alatt 9-2-es futást produkáltak a vendégek, ekkor az eredményjelzőn már tízgólos differencia volt látható, 6-16. Vuletity, Jámbor-Herceg és Moharos is többször volt eredményes, míg Szegedi hozta az előző fordulóban is mutatott remek kapusteljesítményét, így a félidőre azt lehetett gondolni, hogy már el is dőlt a két pont sorsa, 10-22-vel vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrészt azonban a Malév úgy kezdte, ahogyan az elsőt a KNKSE, sőt még jobban is, hiszen nyolc gólt dobtak válasz nélkül.

Ebben a periódusban nagyon sok hibával játszottak a kecskemétiek, így 18-22-nél ismét nyílt volt a csata és időt kellett kérni. A játékmegszakítás után Jámbor-Herceg és Moharos góljai jelentettek megnyugvást a vendégsereg számára. Ezt követően már nem tudott támadásban jó teljesítmény nyújtani a házigazda, amíg az első 12 percben nyolc, a hátralévő időben csak hat gólig jutott, így a 14 gólos Moharos vezérletével végül magabiztosan és megérdemelten győzött a Kecskemét. A végeredmény 35-23 lett a KNKSE javára, ezzel a kecskemétiek a második helyet tartják a G-csoportban.

– Nagyon fontos két pontot sikerült elhoznunk a Malév otthonából. Magabiztosan játszottunk az első félidőben, jól védekeztünk és abból sikerült lerohanás gólokat szereznünk. A második félidőben 15 percig nagyon komoly rövidzárlatunk volt, amiből még időben ki tudtunk mászni. Tanulság, hogy szorosabb mérkőzésen ennek komolyabb következményei lehettek volna - értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere.

A Bácsalmás sikeréről már beszámoltunk, Dankó Ervin csapata 33–29-re verte meg a Békéscsaba U21-es csapatát, ezzel két-két győzelemmel és vereséggel a harmadik helyen állnak a H-csoportban.

Az NB II.-ben hétvégén teljes fordulót rendeznek már. A férfiaknál a Kalocsa szombaton 18 órakor Százhalombattán lép pályára, míg a Mizse KC ugyanebben az időpontban az Üllőt fogadja. A nőknél a Bácsalmás szombaton 16 órakor a Szeged SE-t, míg a KNKSE-t fogadja, míg a KNKSE vasárnap 16 órakor Cegléden száll harcba a pontokért.

A vármegyei I. osztályban a férfiaknál ezúttal igen sima mérkőzéseket hozott a forduló. A Gézengúz UKC 28–21-re verte otthon a Soltvadkerti KUSE-t, míg a Kiskőrös a Tiszakécskét (40–23), a Kiskunmajsa pedig a Kiskunhalast (39–25) intézte el otthon igen magabiztos teljesítménnyel. A Soltvadkerti TE idegenben remekelt, 31–21-re legyőzve a Kalocsa II.-t.

A nőknél is kevesebb izgalom jutott a hétvégére a megszokottnál. A címvédő Nemesnádudvar Kiskőrösön nyert 23–30-ra, míg a Kalocsa kiütötte otthon a Soltot 40–20-ra, a Kiskunmajsa pedig a Kiskunhalast győzte le 28–18-ra.