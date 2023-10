Virágh Ferenc ezúttal visszajátszókkal is számolhatott, az NB I-es keret fiataljai közül Artner Dávid, Kovács Kolos, Szendrei Ákos és Nagy Olivér is lehetőséget kapott, túlkorosként pedig Kersák Roland és Katona Levente volt ott a kezdőcsapatban. A játékosok dolgát már az első perctől kezdve viharos erősségű szél nehezítette meg, de a kezdeményezést rögtön magához ragadta a Kecskemét. A 10. percben Gondi lépett fel a bal oldalon az akcióval, jobb külsővel lőtte volna el a kapus mellett a labdát, de Zima bravúrral hárított. A szöglet után Szamosi próbálkozása jött le a blokkról, majd Szalai húzta kapura a labdát, de a ceglédi hálóőr ismét a helyén volt. A 21. percben aztán megszületett a vezető gól, Szendrei emelte kitűnő ütemben a beinduló Kovács elé a labdát, aki aztán jobbal a jobb felsőbe lőtt (1–0). Az első harminc percben akár növelhette volna előnyét még a "kis" KTE, Szamosi fejesét és Szendrei lövését is fogta azonban Zima. A 43. percben aztán a kihagyott helyzetek majdnem megbosszulták magukat, szinte a semmiből vezetett egy formás kontrát a Cegléd, melynek végén Annus 15 méterről lőhetett, Kersák azonban hárított.

Fordulás után gyorsan sikerült növelni az előnyt. Az 49. percben jobb oldalon Nagy ment el védője mellett, majd beadása ugyan felperdült, de pont így lett tökéletes Szendreinek, aki a rövidről a léc alá csúsztatott. (2–0). A második gól után kicsit hitehagyottá vált a ceglédi együttes, szinte sorban jöttek eközben a hazai lehetőségek. Egy pontrúgás után Katona fejelt fölé pár perccel a gól után, majd nem sokkal ezután Kovács került nagy helyzetbe, de jobbal a hosszú alsó mellé tüzelt. A 60. percben a végig aktív Artner tekert jobbal a hosszú felső irányába a tizenhatos vonaláról, Zima verve volt, de centikkel célt tévesztett. A 64. percben viszont már nem, ekkor a bal oldalon egyedül indult el, több védő gyűrűjében tört kapura, majd ballal a hosszú alsóba lőtt (3–0). A folytatásban is megmaradt a kecskeméti dominancia, Kersáknak kevés dolga akadt a kapuban, így megérdemelt hazai győzelemmel zárult a találkozó.

– Gratulálok a srácoknak, jól játszottunk, jobbak voltunk ellenfelünknél, ami gólokban is megmutatkozott. Helyén kell kezelni a sikert, hiszen nem kérdés, hogy a visszajátszók sokat tettek hozzá ehhez, ugyanakkor ki kell emelni, hogy nagyon jó mentalitással csatlakoztak hozzánk, ehhez pedig fel tudtak nőni a fiatalok is ezen a napon. Kerek volt ezúttal tehát minden, ennek köszönhető megérdemelt sikerünk – értékelt Virágh Ferenc vezetőedző.

Kecskeméti TE II. – Ceglédi VSE 3–0 (1–0)

Kecskemét, 150 néző. V: Molnár R. (Juhász Sz., Végh)

KTE II.: Kersák – Szalai Sz., Katona L., Szamosi (Molnár M. 72.) – Nagy O., Hatvani (Kovács P. 80.), Györgye (Jászai-Deák 72.), Gondi (Majoros 72.) – Kovács K. (Horváth M. 80.), Szendrei, Artner. Vezetőedző: Virágh Ferenc

CVSE: Zima – Csontos (Enyedi 70.), Schmidtka, Kuchta (Simon 46.), Ledacs-Kis (Barna M. 64.), Papp Gy. (Tóth R. 64.), Annus, Fekete K., Bodor, Markó, Juhász B. (Petrezselyem 66.). Sportigazgató: Ványi Zsolt

Gól: Kovács K. (21.), Szendrei (49.), Artner (64.)