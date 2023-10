A Dág elleni nyitányon elszenvedett vereség után nagy bizonyítási vágy dolgozott a kecskeméti játékosokban Dunaújvárosban. Ennek megfelelően is indult a találkozó, a vendégek Bár 10–10.ig szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok, ezt követően Kecskeméti Bálinték magasabb fokozatra kapcsoltak, zsinórban három pontot szereztek. A DKSE ugyan időkéréssel is próbálkozott, de a vendégek lendülete egy pillanatra sem tört meg, végül 16–25-re nyerték meg az első szettet.

A második játszma Varga remeklésével indult, a KRC nem vette le a lábát a gázpedálról, 3–9-nél jött az első hazai időkérés. Kecskemét, Gacs és a Farkas is remek napot fogott ki, ennek köszönhetően esélyese sem volt a zárkózásra a DKSE-nek, mely ismét 16–25-re maradt alul, így a KRC közel került a lezáráshoz is.

Nem is kellett sokat várni a biztos sikerre, hiszen a harmadik partiban is végig vezetett a Kecskemét, mely ezúttal 14–25-re nyert, így szettveszteség nélkül szerezte meg első sikerét az alapszakaszban.

– Gratuláltam a srácoknak, hiszen megszületett az első győzelmünk. Ami még nagyon fontos, hogy csapatként jól működtünk, rendben volt a játékunk, emellett mentálisan is jól vizsgáztunk. Lelkesen játszottak a fiúk, így elégedett vagyok a látottakkal. Le a kalappal mindenki előtt. Szeretném, ha a későbbiekben akár még erősebb riválisok ellen is ezt láthatnám vissza a játékosoktól – értékelt a találkozó után Deák Márk, a Kecskeméti RC vezetőedzője.

Sokat nem pihenhet a gárda, hiszen péntek este már újabb bajnoki következik, 19 óra 30 perces kezdéssel a MAFC érkezik a Messzi István Sportcsarnokba. A vendégek ugyan eddig két vereséget számolnak a bajnokságban, de ez nem feltétlen mérvadó, a Pénzügyőr és a MÁV Előre volt a két ellenfél, tehát két élcsapat. Deák Márknak vannak már információi a riválisról, ennek megfelelően készülnek az összecsapásra.

– Egyből jön a MAFC, előtte lesz gyakorlatilag két átmozgató edzésünk, illetve videózni is szeretnénk majd, hogy jól felkészüljünk az ellenfélből a rövid idő ellenére is. Vannak információim a MAFC-ról, azzal is tisztában vagyunk természetesen, hogy eddig két vereségük van. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az egyik a Pénzügyőr, a másik a Székesfehérvár ellen született, ami árnyalja a képet, hiszen két nagyon jó csapatról van szó. Vannak statisztikai adatok, felvételek, ezekből igyekszünk a lehető legjobban felkészülni majd – tette hozzá a kecskemétiek trénere.

DKSE – Kecskeméti RC 0–3 (-16, -16, -14)

Dunaújváros, 65 néző. V.: Gyulai, Bibók.

DKSE: Juhász, Béres 10, Kisházi 1, Gőczi 14, Farkas L. 3, Németh Z. 1. Csere: Kuti (liberó), Makó, Cserép, Vadász, Papp T. 1. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor

KRC: Gacs 6, Török S. 1, Kecskeméti 16, Boldizsár 8, Varga P. 14, Farkas P. 8. Csere: Bogdán (liberó), Dinnyés 1, Balla, Nagy M. 1. Vezetőedző: Deák Márk