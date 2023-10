A kiváló kecskeméti mérleg megőrzéséhez Megyesi Milláéknak vasárnap a Ceglédi Kék Cápák otthonában is győzniük kell. A Cegléd elleni összecsapás pikánsnak ígérkezik, hiszen a KNKSE keretének jelentős része évekig a negyedig legnépesebb Pest vármegyei településen pattogtatott; igaz, a Cegléd kerete a nyár folyamán jelentősen átalakult.

Egy formálódó csapat játékerejét a szezon elején nehéz megítélni; bizonyos, hogy a Cegléd jóval erősebb, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat: a Cápák négy mérkőzésükből hármat elveszítettek, csupán a második fordulóban, a BVSC-Zugló ellen tudtak győzni (34-31). Keretük azonban kezd összeállni, ráadásul az edzőváltás többnyire lendületet ad a csapatoknak, nem lebecsülendő tehát a táblázaton 7. pozícióban lévő Cegléd.

A KNKSE hétről-hétre egységesebb csapat benyomását kelti, ami biztató, hiszen a Kecskemét kerete is jelentősen átalakult a nyár folyamán. Mérlegük egyelőre megnyugtató; csak az első fordulóban, a mezőnyből kiemelkedő ENUSE otthonában veszítettek pontokat, azóta viszont zsinórban háromszor is győzött a hírös városi alakulat. Papírforma alapján a Gál József Sportcsarnokban folytatódhat kiváló sorozatuk, ehhez azonban a Ceglédnek is lesz egy-két szava.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: – Nem foglalkozunk a papírformával és nem nézegetjük a tabellát, mert nagyon a bajnokság elején vagyunk, most még nehéz felmérni a valós erőviszonyokat. A Cegléd jó csapat, idő kell nekik, mire összekovácsolódnak, ahogy nekünk is. Nagy arányú győzelmet arattunk az elmúlt hétvégén, ám volt egy negyedórás rövidzárlatunk, amivel muszáj foglalkozunk, mert legközelebb ez sokba kerülhet. A héten a hibáink kiküszöbölésén munkálkodtunk, keményen dolgoznak a lányok.

Ceglédi Kék Cápák – Kecskeméti NKSE

Női kézilabda NB II. G-csoport, 5. forduló

2023. október 08. vasárnap, 16:00

Cegléd, Gál József Sportcsarnok

Vezeti: Mészáros, Rubint