Újoncként indult az idén ősszel a vármegyei első osztályú bajnokságban az SC Hírös-Ép, abban a reményben, hogy karakteres szereplője lesz a ligának. Az adatok azt támasztják alá, hogy ez sikerült. Kilenc mérkőzést vívtak eddig, kilenc pontot szereztek, a gólkülönbségük 10–11.

– Ez nem rossz eredmény – értékelt Nagy Krisztián, a vezetőedző. – A védelem most már viszonylag összeállt, az elején azzal is sokat kellett dolgozni. Amint az a gólkülönbségből is látszik, az a fő gondunk, hogy nem tudunk betalálni az ellenfelek kapujába. Azon, hogy ez javuljon, gőzerővel dolgozunk. Van, hogy a szerencse sem áll mellénk. A legutóbbi meccsen, Soltvadkerten már viszonylag sok helyzetünk volt, de ott is mind kimaradt. Remélem, hogy a hátralévő mérkőzéseken ez pozitív irányban fog változni.

Ha az élcsapatok elleni mérkőzéseit nézzük, az is arra utal, hogy olyan csapatról van szó, amely mindenkivel pariban volt. Az első kilenc forduló során az első négy helyezettből hárommal találkoztak már. Kunbaján 1–0-ra kaptak ki, a tavalyi bajnok Félegyházától szintén csak 1–0-ra kaptak ki otthon – mindkettő szoros meccs volt –, az éllovas Soltvadkert vendégeként pedig gólnélküli döntetlenre végeztek.

– Örülök annak, hogy a jól játszó csapatok ellen megálljuk a helyünket – tekintett vissza a mester. – Mindig mondom a srácoknak, hogy jó csapat ellen könnyebb futballozni. Egy jó csapat játékában van rendszer, mi azt képesek vagyunk olvasni, így ellenük könnyebb játszani, mint egy szervezetlenebb brigád ellen. Saját magunkat is egy futballozós csapatnak tartom, ezért is sikerült szoros meccseket játszanunk a dobogósokkal. Az, hogy az utolsó négy meccsen nem rúgtunk gólt, az fájó, viszont keveset is kaptunk, ami azt jelzi, hogy partnerei vagyunk az élcsapatoknak is. E tekintetben tehát elégedett vagyok. Ezt így előre aláírtam volna, viszont a látottak alapján azért mégis van hiányérzetem, mert olyan meccseken nem tudtunk nyerni, amelyen megvoltak a lehetőségeink, viszont a gyenge helyzetkihasználás miatt nem sikerült. Az az érzésem, hogy most közelítünk a megoldás felé, hiszen a múlt héten, Vadkerten már sok ziccert sikerült kidolgozni. Remélem, a rúgott gólok számán tudunk javítani. Olyan meccsek jönnek, amelyek nyerhetőek a számunkra, vagyis a nehezén talán túl vagyunk. Meglátjuk, hogy a hátralévő öt meccsből mit tudunk kihozni, de bizakodó vagyok, mert ha javul a helyzetkihasználás, akkor bárkit le tudunk győzni.

Több új játékos is érkezett a nyáron, a keret kezd összeállni. – A védelem állt össze elsőként, de ez természetes, ez az alapja mindennek. A középpályánk mindig megfelelő volt, elöl érzésem szerint most találtunk egy olyan formációt, amellyel több helyzetet tudunk kidolgozni, már csak a pontos befejezés hiányzik. Jó úton járunk, a fejlődés kézzel fogható. Optimisták vagyunk, mert minél inkább összeszokik a csapat, annál eredményesebb lesz. A lelkesedés töretlen, a csapat összetartása példás, egyben van a társaság, minden rendben van a csapat háza táján.

A hétvégén a Kiskőröst fogadják. – A Kiskőrös a nyáron teljesen kicserélődött, sok az új, fiatal, lelkes játékosuk. Más focit játszanak, mint korábban, a tabellán elfoglalt helyük alapján is jó csapatra számítok. Miután méltó ellenfelei voltunk az élcsapatoknak, úgy vélem, hogy a Kiskőrös ellen sem lesz probléma. Mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot.