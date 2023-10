Kispál Balázs tulajdonképpen visszatért Kecskemétre, hiszen közel harminc éves koráig a városban élt, így jól ismerni azokat a létesítményeket, melyek a Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelete alá tartoznak.

– Kecskeméten születtem, 28 éves koromig itt éltem. Minden olyan létesítményt, ami tulajdonképpen a céghez tartozik, gyerekkorom óta jól ismerem. Gyakorlatilag mindhez köt egy-egy szép emlék is. 28 éves koromtól Budapesten, a bankszektorban dolgoztam, két és fél évvel ezelőtt tértem vissza szülővárosomba. Akkor az egyik legnagyobb magyarországi banktól kaptam egy kiemelt, privát bankári megbízást. Amikor már visszatértem, akkor találtak meg ezzel a pozícióval is, miután Bogasov István úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, átadná a stafétát. Jelentkeztem, nagy örömömre rám esett a választás – mondta magáról az új ügyvezető, Kispál Balázs.

Kispál Balázs az első hónapot tulajdonképpen az ismerkedésnek szentelte, de már látja azokat a területeket, melyeken lehet javítani fejlesztésekkel.

– Az elmúlt pár hét arra volt elég, hogy a közvetlen vezető kollégákkal megismerkedjek, s most már hét-nyolc létesítményben jártam, ahol találkoztam a többi kollégával is. Felmértük a helyzetet, látom már, hol vannak azok a területek, melyeket a következő időszakban érdemes lesz fejleszteni. Veszem fel a ritmust, hiszen ez egy teljesen már terület, mint ahol eddig dolgoztam, egyik napról a másikra kellett váltanom. Élvezem, és amit vártam, az bejött. Lelkes és motivált vagyok, úgy érzem a megismert csapattal is jól tudunk majd együtt dolgozni – mondta Kispál Balázs.

Az utóbbi hetekben a wakeboard pálya szolgáltatott több beszédtémát, ennek sorsa kapcsán is tiszta vizet öntött a pohárba az új ügyvezető. A következő évben még nem költözik a pálya, ezt követően pedig már megvan a terv, hova helyeznék át.

– Nagy hullámokat vert a wakeboard pálya kapcsán az, hogy esetleg bezárjuk. Ez nem fog megtörténni. Az üzemeltetővel egy éves bérleti szerződésben állapodtunk meg, ezt egyébként rendszeresen egy évre kötöttük eddig is, noha a pálya már 18 éve itt üzemel. Tavaly már jeleztük az üzemeltető felé, hogy más terveink vannak a területtel, így vizsgáljuk meg közösen azt, hova helyezhetnénk át a pályát. A tárgyalások most abban a fázisban tartanak, hogy 2024-ben még változatlan helyén marad, 2025-re viszont ez változhat. Az első terv most az, hogy az Aqua Hotel mögötti használatlan tó részt megnézzük, hogyan helyezhető át oda a pálya. Ezzel párhuzamosan a felszabaduló részen komoly fejlesztési terveink vannak. A kajak-kenu és a sárkányhajózás is sokat fejlődött az utóbbi években, már a hosszútáv úszok is bejelentkeztek, hogy szerveznének versenyeket. Amennyiben felszabadul a terület, úgy a Domb Beach-re is csodás terveink vannak, melyek megvalósulásával megfelelne a modern kihívásainak a terület. A Széktói strand fejlesztésén is gondolkodni kell, de mondhatom a futball stadiont is, ahol a KTE-vel közösen gondolkodva nézzük meg a lehetőségeket. Szeretnénk alapvetően minden létesítmény kapcsán kidolgozni egy fejlesztési tervet a kollégákkal, amik hosszabb távon is kiállják a modern kor követelményeit – tette hozzá Kispál Balázs.

A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban új aktivitásokkal is készül a Hírös Sport Nonprofit Kft., ami a lakosság számára is izgalmas programokat jelenthet majd a jövőben.

– Szeretnénk aktív szereplői lenni a városnak. A fő feladatunk az, hogy a helyi sport klubokat kiszolgáljuk a megfelelő háttérrel. Emellett viszont fantasztikus területek vannak, melyeken szeretnénk a kecskemétieknek izgalmas programokat kínálni. A vizet és az áramot fel tudtuk vinni a vízműdomb tetejére, így program helyszínként is elérhető lesz. Csillaglesek már voltak a Planetárium közös szervezésben, viszont most már voltak zenés rendezvények, filmvetítés, ezt szeretnénk rendszeresíteni. Olyan elképzeléseink is vannak, hogy akár a jövőben esküvőre is sor kerülhessen akár ott, ha ezek a fejlesztések megvalósulnak. A Benkó Zoltán Szabadiődközpont egy ékszere a városnak, nem árulok el titkot, hogy ott is olyan fejlesztési koncepciók vannak, amik minden igényt kielégíthetnek. Játszóterek fejlesztése folyamatban van, a Nyíri úti bejárat környezetét is rendezni akarjuk. A következő kettő-négy évben látványos megújulásra lehet számítani. Szeretnénk ebbe az aktivitásba a sport klubokat is bevonni programjaikkal, mindenre nyitottak vagyunk – mondta Kispál Balázs.

A járványhelyzetben egy régi, tradicionális program is megszűnt az utóbbi években, ezt szeretné feléleszteni a cég. Februárban visszatérhet a Sportbál, melynek új helyszíne a Messzi István Sportcsarnok lesz.

– Azt határoztuk el, hogy 2024. február 10-én megrendezzük a Sportbált, helye a Messzi István Sportcsarnok lesz. Nagy hagyománya volt mindig, sajnos a járványhelyzet ezt megszakította. Úgy döntöttünk, hogy ezt újra életre hívjuk. A régi formában természetesen, délelőtt a szokásos focira kerül majd sor a sportvezetők, politikusok, újságírók között, délután a díjakat adjuk át, majd este jön egy nagyszabású bál a csarnokban. Kecskemét sportélete igen színes, sokan élnek és dolgoznak benne, az a minimum, hogy egy évben egyszer összejövünk és együtt ünneplünk, építve a sportközösséget is – zárta gondolatait Kispál Balázs.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.