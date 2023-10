Az első játszmában alaposan beindult rögtön az elején a PSE, 6–2-nél gyorsan időt is kért Deák Márk a másik oldalon. Ez nem segített, hiszen 10–3-ra húzott el a Pénzügyőr, ami újabb taktikai értekezlethez vezetett. Keen és Kovács nagyon aktív volt, s bár a hazaiak koncentrációja a parti végére csökkenni látszott, még időben kapcsoltak, így 25–21-re behúzták az első partit.

A második szettet a Kecskemét kezdte jobban, Gacs vezetésével végig vezetett a KRC, hiába jöttek a hazai időkérések, 9–16 is ellépett a vendég gárda. A Pénzügyőr próbálkozott, és bizony a hajrára fel is jöttek Jókay Zoltán tanítványai, de a hírös városiak már nem engedték ki az előnyt a kezükből (22–25).

A harmadik játszmában ismét fordult a kocka, a PSE korán előnybe került, amit végig magabiztosan tartott is, a Kecskemét két pontnál közelebb nem tudott felzárkózni a hajrában (25–21). A negyedik partiban úgy tűnt, megint a vendégek akarata érvényesül, 8–12-re is vezetett a KRC, de ezt követően elveszítették a meccs ritmusát. A Pénzügyőr zsinórban hét pontot szerzett, majd el is lépett, 25–20-as sikerével pedig 3–1-re megnyerte a meccset.

– Gratulálok a Pénzügyőr csapatának! Nagyon csalódott vagyok, az eredménnyel, a mutatott játékkal és a koncentrációval sem vagyok megelégedve. Kapkodva és görcsösen játszottunk végig, buta hibákkal. Sokkal több lett volna ebben a mérkőzésben – mondta Deák Márk, a KRC edzője.