Az előző idényben a lajosmizsei NNC Frogs szenzációs tavaszi teljesítményével megállíthatatlan volt, így magabiztos teljesítménnyel gyűjtötte be a bajnoki címet. A „Békák” az osztályozón is elindultak, s bár azt nem vették sikerrel, idén is esélyesei az aranyéremnek. Lesznek persze kihívók is, így a kecskeméti Dirner-Siland, mellyel igen eseménydús rangadókat vívott a későbbi győztes. A Dirner is a dobogón végzett legutóbb, s mivel keretük egyben maradt, az összeszokottság mindenképpen előny lehet majd a kecskemétieknek. Lesz még egy kecskeméti szereplője a bajnokságnak, ugyanis az SG Kecskemét Futsal ebben a ligában is felnőtt csapatot indít ettől a szezontól. Sötét, de esélyes lónak számítanak majd a „kék oroszlánok” is, hiszen a keretükben korábbi NB II.-es, de akár NB I.-es rutinnal is rendelkező ScoreGoal játékosok is helyet kaphatnak, a koncepció azonban az, hogy a fiataloknak biztosítsanak hosszabb távon plusz játéklehetőséget. A mezőny tagja még a Bordány, az SZTE, a St. Mihály, az Apátfalva és a Mórhalom is, így alapvetően a Kecskemét–Szeged tengely mentén zajlik majd a bajnokság, mely október 24-én kezdődik el.