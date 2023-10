Biztosak lehetünk abban, hogy nem vár könnyű mérkőzés a Tisza-parti kisváros csapatára. A hazaiak ugyanis, talán a vártnál is jobban szerepeltek eddig a bajnokságban, mert tizenegy mérkőzésből három alkalommal nyertek, hatszor döntetlent játszottak, és csak két alkalommal tudták őket legyőzni. Legutóbb éppen a tabella második helyén álló Nyíregyháza diadalmaskodott felettük, de csak 1–0 arányban sikerült őket legyőzniük. Az eddigi teljesítményük a tizedik helyhez volt elég. Ez pedig azt jelenti, hogy két ponttal megelőzik a 14. helyezett Tiszakécskét.

A vendégek legutóbb hazai pályán fogadták a Pécs gárdáját, azon a találkozón a kilencven perc során, de még a hosszabbításban sem sikerült egyik csapatnak sem a kapuba találnia, így 0–0-val végződött a találkozó. Van tehát miért küzdeni és harcolni a Kazincbarcika ellen. A hétvégi 12. fordulóban amennyiben a Tisza-parti kisváros csapata nyerne, akkor megelőznék Vas László tanítványai a Kazincbarcikát.

Sajnálatos módon a vendégeknél továbbra is több sérült játékos van, akikre egy ideig még nem számíthat Vas László vezetőedző. Legutóbb például a Pécs elleni bajnoki találkozón Csáki Róbert sérült meg, keresztszalag-szakadást szenvedett. A válogatott mérkőzések miatt a két hét bajnoki szünetet megpróbálta jól kihasználni a Tiszakécske. Nemcsak az edzések tartott a szakmai stáb a játékosoknak, de egy felkészülési mérkőzést is játszottak.

– Megpróbáltuk hasznosan eltölteni a két hét szünetet – mondta Vas László.

– Felkészülési mérkőzést is játszottunk a Mezőkövesddel, ahol azok a játékosok kaptak főleg lehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek a bajnoki találkozókon.

Ez egyben csapatépítés is volt. Jó a hangulat nemcsak az öltözőben, de az edzéseken is. Sajnos továbbra is vannak súlyos sérültjeink. Pongrácz Viktor sincs még teljesen rendben, Kiss Balázs, Márkus Attila is a maródiak listáján van, legutóbb pedig Csáki Róbert szenvedett súlyos sérülést. Azt nem lehet még tudni, hogy mikor tudnak majd aktívan bekapcsolódni a játékba, tette hozzá a vezetőedző.

A következő, Kazincbarcika elleni bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban Vas László elmondta, hogy számára eddig meglepetést nyújtottak a bajnokságban. Ismerik az ellenfelünket, elég agresszív labdarúgást játszanak, de megpróbálnak felkészülni belőlük úgy, hogy sikeresek legyenek. Ez pedig pont vagy pontok megszerzést jelenti. A találkozó vasárnap kora délután, 13 órakor kezdődik a Kolorcity Arénában.