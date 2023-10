A fiatalok ezúttal három visszajátszóval, Katona Leventével, Pálinkás Gergővel és Zeke Márióval egészültek ki. Nem kellett sokat várni az első gólra, Pálinkás második kapura lövése már a 6. percben utat talált a kapuba, egy lecsorgó labdát 17 méterről lőtt kapásból a jobb alsóba (1-0). A folytatásban ugyan a Monor helyenként többet birtokolta a labdát, de kapura teljesen veszélytelen volt a vendég együttes, miközben egy labdaszerzésből vezetett akciót ismét Pálinkás lövése zárta le. A 28. percben megszületett a második hazai gól is, Zeke ment el az alapvonalig a bal oldalon, majd visszatett labdáját egy csel után Artner lőtte a rövidbe (2-0).

Egy perccel később gyakorlatilag úgy tűnt, el is dől a mérkőzés, amikor Pálinkás egyedül indult volna meg egy szabad labdával a monori térfélen, Majzik azonban felrúgta, így kiállították.

Szünet előtt újabb gól már nem született, igaz, ez csak centiken múlott, amikor a 40. percben Pálinkás eltalálta a keresztlécet. A második félidő elején gyorsan lezárta a meccset Virágh Ferenc együttese. Az 55. percben Pálinkás ugrott ki egy jó indítással, lecselezte a kapust is, majd az üres kapuba passzolt (3-0). Három perccel később jött az újabb kecskeméti gól, ekkor megint Zeke robogott el a bal oldalon, lapos beadását Kovácsnak csak az üres kapuba kellett lőnie (4-0). A folytatásban sem adta fel a Monor, igaz, akár újabb hazai gólok is születhettek volna. A hajrában a vendégek szimpatikus küzdőszelleme végül szépítő gólt ért, Horváth talált be egy kontra végén (4-1).

Virágh Ferenc: – Az első tíz percben akadozott a játék, de gyorsan magunkra találtunk, s a minőségi fölényünk eredményességben is megmutatkozott. A kiállítás után csak az volt a kérdés, hogy mikor tudjuk növelni előnyünket. A Monor minőséget mutatja, hogy nem adták fel, olykor gondot is tudtak okozni. Örülünk a győzelemnek, apró lépésekkel, de haladunk előre.

Kecskeméti TE II. – Monor 4-1 (2-0)

Kecskemét, 150 néző. V: Szommer (László, Bencze)

KTE II.: Cseh – Szalai Sz., Szamosi, Katona L. (Horváth Á. 85.) – Czenky (Molnár M. 76.), Hatvani (Jászai-Deák 67.), Györgye (Kovás P. 67.), Zeke – Kovács K. (Horváth M. 76.), Pálinkás, Artner. Vezetőedző: Virágh Ferenc

Monor: Bozsó – Majzik, Agóts (Szabó Cs. 67.), Kovács D., Farkas Á. (Urbán 61.), Szin (Horváth L. 46.), Knolmár (Rácz 46.), Hulicsár (Kávai 74.), Juhász Zs., Puskás, Kocsis K. Edző: Halgas István

Gól: Pálinkás (6., 56.), Artner (28.), Kovács K. (59.) ill. Horváth L. (82.)