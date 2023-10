Úgy kezdte a mérkőzést a KNKSE, ahogyan azt eltervezte, ugyanis támadásban és védekezésben is remekül játszott. Öt perc alatt már öttel vezetett Bíró-Kisjuhász Petra csapata, Jámbor-Herceg és Moharos kétszer volt eredményes, valamint Varga is betalált. A 7. percig kellett várni az első Malév-találatra. Egy időkérést követően egymás után két gólt is lőttek a hazaiak, ezzel feljöttek három gólra, azonban Moharos és Kollár vezérletével újabb jó sorozatot indított a KNKSE. 8 perc alatt 9-2-es futást produkáltak a vendégek, ekkor az eredményjelzőn már tízgólos differencia volt látható, 6-16. Vuletity, Jámbor-Herceg és Moharos is többször volt eredményes, míg Szegedi hozta az előző fordulóban is mutatott remek kapusteljesítményét, így a félidőre azt lehetett gondolni, hogy már el is dőlt a két pont sorsa, 10-22-vel vonultak szünetre a csapatok.

A második játékrészt azonban a Malév úgy kezdte, ahogyan az elsőt a KNKSE, sőt még jobban is, hiszen nyolc gólt dobtak válasz nélkül. Ebben a periódusban nagyon sok hibával játszottak a kecskemétiek, így 18-22-nél ismét nyílt volt a csata és időt kellett kérni. A játékmegszakítás után Jámbor-Herceg és Moharos góljai jelentettek megnyugvást a vendégsereg számára. Ezt követően már nem tudott támadásban jó teljesítmény nyújtani a házigazda, amíg az első 12 percben nyolc, a hátralévő időben csak hat gólig jutott, így a 14 gólos Moharos vezérletével végül magabiztosan és megérdemelten győzött a Kecskemét. A végeredmény 35-23 lett a KNKSE javára.

Nagyon fontos két pontot sikerült elhoznunk a Malév otthonából. Magabiztosan játszottunk az első félidőben, jól védekeztünk és abból sikerült lerohanás gólokat szereznünk. A második félidőben 15 percig nagyon komoly rövidzárlatunk volt, amiből még időben ki tudtunk mászni. Tanulság, hogy szorosabb mérkőzésen ennek komolyabb következményei lehettek volna - értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere.

Malév Sport Club – Kecskeméti NKSE 23-35 (10-22)

Női kézilabda NB II. G-csoport, 4. forduló

2023. október 01. vasárnap

BUD Aréna, Budapest, Thököly út 5.

Vezette: Lipcsei, Serfőző

A KNKSE gólszerzői: Moharos 14, Vuletity 7, Jámbor-Herceg 7 (6), Kollár 3, Megyesi 2, Palotás 1 (1), Varga 1.

Kiállítások: 8 perc, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 7/7