2022 nyarán került föl a vármegyei első osztályba a Kunbaja, ezzel egy újabb szomszédvári derbivel gazdagodott a vármegye egyes mezőny, a Kunbaja–Bácsalmás párosítással. Az első Kunbaja-Bácsalmás derbit tehát a 2022/23-as bajnokságban rendezték meg, az első mérkőzést Kunbaján vívták. Érdekesség, hogy a találkozóra eredetileg a nyitófordulóban került volna sor, közös megegyezéssel azonban november végére halasztották. Sicar Dragannak a 6. percben szerzett góljával a Kunbaja győzött. A tavaszi visszavágón egy újra csak szoros meccsen, de a Bácsalmás visszavágott. Ráadásul úgy, hogy a 40. percben még a Kunbaja vezetett Almáson, Kokljevci Denil és Todic Sava góljaival. Fodor Marko a 62. percre kétszer is betalált, így 2–2-re egyenlített, majd Szabó Attilának a 67. percben értékesített büntetője döntötte el a hazaiak javára a mérkőzést. Igazi focicsemege lett tehát az a találkozó is.

Varga Zoltán, a kunbajaiak technikai vezetője kérdésünkre elmondta, hogy valóban nagy presztízsű csata ez, de semmiképpen sem háború. – Semmiféle ellenségeskedés nincs a két klub vezetősége és kerete között sem, sőt, több szálon is jó, sőt, kiváló barátság fűzi össze a két egyesületet. Ezt a barátságot persze a mérkőzés kétszer negyvenöt perc alatt felfüggesztjük, hiszen a meccs, az szent, a győzelem, az presztízskérdés, de meccs után már nem mint volt ellenfelek, hanem mint barátok szorítunk kezet egymással.

Akasztó-Kiskőrös mérkőzés előtti kézfogás

Fotó: Pozsgai Ákos

A Kunbaja köztudottan igen sok délvidéki játékost vonultat fel, és a csapatnak nem szándékos taktikai fegyvere ugyan, hogy a játékosok szerbül kommunikálnak, hanem a helyzet adja így magát, ez a dolog ettől függetlenül rendre megnehezítheti az aktuális ellenfél dolgát. A Bácsalmást ugyanakkor nem lehet majd a szerb nyelvvel zavarba hozni, hiszen az almásiak keretében is bőven van, aki azonnal képes lehallgatni és fordítani az ellenfél kommunikációját, mindjárt maga a mester, Teslic Igor. Ugyanakkor ahogy mondani szokás, a labdarúgás maga nemzetközi, tehát nem a szavak fogják eldönteni ezt a mérkőzést sem, hanem a gólok. Hogy hány gól, az szombat kora estére kiderül, a mérkőzést ugyanis szombaton 15 órai kezdettel vívják meg Kunbaján.

Vasárnapra két szomszédvári derbi jut, a Kunbaja-Bácsalmás párosítással szemben ennek a két párosításnak hagyománya is van, nem mostanában kezdtek nagy meccseket vívni egymással a felek. Vasárnap 15 órától a Kalocsa a Hartát, a Kiskőrösi LC az Akasztót fogadja. Tipikusan az a fajta párosítás ez a kettő, amelyek esetében teljesen mindegy, hogy a csapatok hol állnak a tabellán, az eredmény kiszámíthatatlan. Ezeken a meccseken mindenki száz százalékig odateszi magát, nem babra megy a játék, szomszédvár lévén sok a baráti kapcsolat, a munkahelyi kapcsolat, így aztán aki veszít, annak számára nincs mese, a következő összecsapásig kénytelen zsebre tenni a zrikát. Márpedig zrikálni jobb, mint zrikálva lenni, ezért is várható óriási csata Kalocsán és Kiskőrösön is. Az, hogy a győztes még pontokat is kap, az – erős túlzással élve – szinte már csak hab a tortán.

Szombat, 15.00

Kunbajai SE–Bácsalmási PVSE

Vasárnap

Kiskőrösi LC–Akasztó FC

Anda Kalocsa FC–Harta SE.