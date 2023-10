Jól indult a meccs hazai szempontból, ugyanis Bodnár és Tóth góljaival pillanatok alatt előnybe került a Kecskemét. A folytatásban magához tért az Ajka, de a hazaiak tartani tudták az első percekben megszerzett előnyt, tíz perc elteltével 6–4 állt az eredményjelzőn. Horváth Andor percei jöttek ezután, akinek vezetésével megduplázta előnyét a hírös városi alakulat a félidő közepére. Gyene vette kézbe a gyeplőt ajkai oldalon, aminek meg is lett az eredménye. Az Ajka feljött egálra, sőt, a szünetben majdnem vezetett is, Bodnár utolsó pillanatokban születő gólja azonban megmentette ettől a kecskemétieket (13–13).

A második félidőben az Ajka tudott valamivel jobban kijönni az öltözőből, John gólja után és tíz perc elteltével 17–19-re vezettek a vendégek. Nagyon felszívta magát a Kecskemét, Forgács remeklésével egy 4–0-os futást produkált, így az utolsó tíz percnek is 24–22-ről futhattak neki a felek. Repkedtek a kettő perces kiállítások és a piros lap is előkerült Hunyadinál, de a Kecskemét hősiesen küzdött és tartani tudta a vezetést. Másfél perccel a lefújás előtt Gyene góljával még feljött egy gólra az Ajka, de Horváth hetese lezárta a találkozót, a hazaiak 30–28-ra győzték le közvetlen riválisukat.

Kézilabda Kecskemét–KK Ajka 30–28 (13–13)

Kecskemét. V: Asztalos, Szalay

A Kecskemét gólszerzői: Horváth A. 7 (5), Bodnár 6 (1), Forgács 6, Tóth B. 4, Hunyadi 3, Szeverényi 3, Papp I. 1. vezetőedző: Tóth Norbert

Az Ajka gólszerzői: Gyene 7 (3), Tóth P. 5, John 3, Horváth M. 3, Perczel 2, Dobos P. 2, Jávor 2, Kovács B. 2, Zsáki 1, Nagy M. 1. Vezetőedző: Velky Péter

Kiállítások: 16 perc ill. 14 perc

Hétméteresek: 6/6 ill. 3/3