Virágh Ferenc együttese a szerencsével is hadilábon állt az utóbbi fordulókban, ugyanis a Körösladánytól úgy kaptak ki, hogy a 87. percben még vezettek, míg a bajnokesélyes Hódmezővásárhely ellen a döntetlenre is sokáig megvolt a sanszuk. A szebb napokat is megélő CVSE csupán három ponttal és egy győzelemmel tart eddig előrébb. A ceglédieknél egy váltás is történt a kispadon, Széchenyi Márton helyét Ványi Zsolt vette át.

– Hódmezővásárhelyen bravúr lett volna a pontszerzés, ami sajnos nem sikerült. Harcolnunk kell viszont tovább, hiszen nagyon szeretnénk elmozdulni jelenlegi pozíciónkból. A Ceglédet fogadjuk, ez sem ígérkezik könnyebb meccsnek, mint bármelyik másik ebben a bajnokságban. A csapatot Ványi Zsolt vette át, akit jól ismerek. Biztos vagyok benne, hogy megfelelően fel fogja készíteni a játékosait, így kiélezett meccsre számítok. Az életéért küzd mindkét gárda, így nem biztos, hogy ez egy szép meccs lesz, de mindképpen itthon akarjuk tartani a pontokat – mondta Virágh Ferenc vezetőedző.

A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban.