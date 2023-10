Idegenben is magabiztosan kezdte a találkozót a Kecskemét; Czenczik Anna góljával nyitottak a vendégek, aztán Vuletity, Megyesi és Moharos is bevette a hazaiak kapuját, míg a Ceglédből csupán Bujdosó Eszter volt eredményes. A korábban Cegléden védő Szegedi Brigitta sem könnyítette meg a Cápák dolgát, remek védésekkel bizonytalanította el a portáját támadó ellenfeleket. A hazaiak a 6. percben időt kértek, hogy megtörjék a hírös városiak lendületét (1–4), a meccs képe alapján ceglédi szempontból a legjobbkor, hiszen Megyesi Milláék ezután hosszú percekig nem tudtak gólt szerezni. A kecskeméti rövidzárlat elegendő volt ahhoz, hogy a félidő derekára egyenlítsen a Cegléd (6–6), ám a KNKSE ritmust váltott; Vuletity, Jámbor-Herceg, Megyesi és Czenczik góljaival újra nagyobb előnyt építettek ki a vendégek. Sokkal kevesebb hibával játszott a Kecskemét, így a 25. perc környékén már kilenc góllal is vezettek a hírös városiak, amiből a félidei szünetre nyolcat meg tudtak tartani (11–19).

Mindkét gárda számára döcögősen kezdődött a második játékrész, az első találat Vuletity révén kecskeméti részről született, a mérkőzésnek ebben a szakaszában hibát hibára halmoztak a csapatok. Gergi Bodor Boglárka és Tóth Patrícia vette hátára a hazai csapatot, ám jelentősen nem tudtak faragni a különbségen, a hírös városiak – ahogy már sokszor – a legjobbkor rázták meg magukat, és a 46. percben tíz gólra hízlalták a különbséget (17–27). Szegedi Brigitta ekkor 41 százalékos hatékonysági mutatóval állt, stabil hátteret biztosítva csapatának. Negyed órával a találkozó vége előtt a mérkőzés lényegében eldőlt, már csak a különbség mértéke volt kérdéses, végül a Kecskemét – esélyeshez méltón – magabiztosan megnyerte a találkozót (20–35).

– Igazoltuk a papírformát, a mérkőzés elejétől kezdve, fokozatosan növelve az előnyünket, magabiztos győzelmet arattunk. Örülök, hogy minden pályára lépő játékos hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE edzője.

Ceglédi Kék Cápák – Kecskeméti NKSE 20–35 (11–19)

Cegléd, V: Mészáros, Rubint

A Kecskeméti NKSE góllövői: Czenczik 4, Jámbor-Herceg 7(3), Varga B. 1, Kollár 1, Kovács E. 1, Megyesi 4, Moharos 8, Palotás 3 (1), Vuletity 6.

Kiállítások: 14 perc ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/4 ill. 5/4