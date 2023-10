Az első találkozó hétfőn még 2–2-es döntetlent hozott, de szerdán újra ott volt a lehetőség a győzelemre Veszprémben a magyar csapat előtt. Jól is kezdett Sergio Mullor Cabrera együttese, hiszen a 8. percben éppen az egyik kecskeméti, Fekete Márk vette be a vendégek kapuját. A szünetben már három volt a különbség, hiszen Lux és Rábl is növelni tudta az előnyt. A második játékrészben egy öngóllal lett négy a különbség, majd a végeredményt ugyancsak egy kecskeméti játékos, Pál Patrik állította be (5–0). A ScoreGoal összesen három játékost adott ezúttal a nemzeti csapatnak, hiszen Bencsik Roland is pályára lépett a találkozón.

A válogatottból visszatérve már a közelgő bajnoki meccsre készülhetnek az SG Kecskemét játékosai, hiszen hétfőn folytatódnak az alapszakasz küzdelmei. A hírös városi alakulat az Újpest FC vendége lesz a fővárosban 20 órás kezdéssel.