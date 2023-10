Továbbra is megállíthatatlanul menetel a Dunagyöngye SK a Déli csoportban, ezúttal a Garát győzték le hazai pályán 8–2 arányban. A szeremlei csapat ezúttal bizonyította, hogy sokan tudnak gólt rúgni, Bölcskei Máté volt ugyanis az egyetlen, aki kétszer is betalált, rajta kívül még hat játékosnak adhatott a meccs után a fejére gólért barackot Szombati József, a csapat szakvezetője. Tartja a második helyét a Madaras – Tataházán győztek ennek érdekében – és a harmadik helyét a Katymár. Mesterhármassal nyitott a kisszállási Baranek Sándor a Hercegszántó ellen hazai pályán, végül 5–0-ra nyert a Szállás. Kelebián tudott győzni a Kenderes SE.

Déli csoport: Tataháza–Madaras 2–5, Bácsborsód–Felsőszentiván elmaradt, Kelebia–Kenderes SE 2–4, Borota II.–Bácsbokod 2–4, Dunagyöngye SK–Gara 8–2, Kisszállás–Hercegszántó 5–0, Bácsalmási PVSE II.–Katymár 1–3.

Vojnics-Kortnics Dávid vágtat a labdával a Borota II.–Bácsbokod mérkőzésen

Fotó: Jarmaczkinél Ispánovics Judit

Az Északi csoportban a szombat volt a meglepetések napja. A múlt héten a tabella élére állt Pálmonostorát le tudta győzni a Katonatelep, pedig a végig küzdelmes és fordulatos mérkőzést a Monostorán vívták. A kilenc forduló után második otthagyott két pontot Ballószögön, és miután a Tiszasas a Fülöpjakab vendégeként győzött, az első négy helyen négy, egyaránt 19 pontot szerzett csapat osztozott. A tizennyolc pontos Helvécia pedig vasárnap játszott, abban a tudatban, hogy elég egyetlen góllal győzniük, és a tabella élére állnak. A győzelemhez minimálisan szükséges egy gólt Molnár Gábor be is pöttyintette a 38. percben Jakabszálláson, és a mérkőzést jelentő hármas sípszó azt jelentette, hogy a Helvécia várhatja az élről a következő fordulót.

Északi csoport: Fülöpjakab–Tiszaug 3–6, Pálmonostora–Katonatelep 2–3, Ballószög–Ladánybene 3–3, Bugac–Jászszentlászló 1–1, Vasutas SK–Tiszaalpár 2–1, SC Hírös-Ép II.–Kerekegyháza II. 2–2, Jakabszállás–Helvécia 0–1, Tiszasas–Ágasegyháza 1–0.

Az előző két fordulóban botladozott az éllovas Akasztó, a 10. fordulóban viszont jelezték az üldözőknek, hogy nem oda Buda, Bócsán győztek 1–0-ra és maradtak az éllovas pozícióban. A Kunfehértó 6–4-re győzte le a Tabdit, így jelenleg a második helyen áll, a harmadik helyre pedig a bajnoki címvédő Vadkert II. jött föl, miután szomszédvári derbit nyert Kiskőrösön. Biztos győzelmet aratott az Izsák vendéglátójaként a Kaskantyú, így a Közép csoportban az éllovas Akasztó 25 pontos, az őket követő három csapatnak pedig egyaránt 24 pontja van, biztatósan szoros és izgalmas tehát a mezőny. Az ötödik helyre a Balotaszállás jött föl, miután biztosan győzött Szabadszálláson.

Közép csoport: Bócsa–Akasztó II. 0–1, Fülöpszállás–Kecel II. 7–2, Kaskantyú–Izsák 7–2, Szabadszállás–Balotaszállás 1–5, Kunfehértó–Tabdi 6–4, Kiskőrös II.–Vadkert II. 1–6, Szank–Kecel Senior 4–3.

A Nyugati csoportban három mérkőzésen is a hatos volt a nyerőszám. Az éllovas Kunszentmiklós Dunaszentbenedeken győzött 6–0-ra, és hat pont előnnyel vezet. A bajnoki címvédő Dunapataj is hatot jegyzett a Harta II. vendéglátójaként, így a második helyen várja a folytatás. A Szentmártonnak is a féltucat volt ezen a hétvégén a nyerőszáma, a Foktő II. elleni győzelemnek köszönhetően a 6. helyen állnak. Rangadót nyert az Uszód vendéglátójaként a Szakmár, az 5–2-es győzelemmel felléphettek a dobogó harmadik fokára.

Nyugati csoport: Szentmárton–Foktő II. 6–0, Dunapataj–Harta II. 6–0, Dunaszentbenedek–Miklósi GYFE 0–6, Fajsz–Dunavecse 9–2, Szakmár–Uszód 5–2, Császártöltés–Hajós 2–1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 9 9 0 0 59–8 27

2. MADARAS 10 8 1 1 44–16 25

3. KATYMÁR 9 7 1 1 28–14 22

4. GARA 10 6 1 3 42–23 19

5. BÁCSBOKOD 10 6 1 3 23–17 19

6. KISSZÁLLÁS 9 6 0 3 18–8 18

7. KELEBIA 9 5 1 3 22–17 16

8. BÁCSBORSÓD 7 5 0 2 34–6 15

9. KENDERES SE 10 4 1 5 26–31 13

10. BOROTA II. 10 2 1 7 16–29 7

11. BÁCSALMÁS II. 10 2 1 7 17–32 7

12. HERCEGSZÁNTÓ 10 1 1 8 11–58 4

13. TATAHÁZA 10 0 1 9 7–57 1

14. FELSŐSZENTIVÁN 9 0 0 9 10–41 0

Vármegye III., Észak

1. HELVÉCIA 10 7 0 3 30–21 21

2. LADÁNYBENE 10 6 1 3 35–19 19

3. PÁLMONOSTORA 10 6 1 3 29–15 19

4. TISZAUG 10 6 1 3 26–15 19

5. KATONATELEP 10 6 1 3 25–15 19

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 10 5 2 3 18–21 17

7. BALLÓSZÖG 10 4 5 1 30–27 17

8. KEREKEGYHÁZA II. 10 5 1 4 34–28 16

9. ÁGASEGYHÁZA 10 5 0 5 26–19 15

10. BUGAC 10 4 3 3 19–18 15

11. VASUTAS SK 10 4 1 5 19–31 13

12. SC HÍRÖS-ÉP II. 9 3 3 3 21–15 12

13. TISZASAS 9 3 1 5 20–28 10

14. TISZAALPÁR 10 3 0 7 17–37 9

15. JAKABSZÁLLÁS 10 1 1 8 9–21 4

16. FÜLÖPJAKAB 10 0 1 9 13–41 1

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 10 8 1 1 50–7 25

2. KUNFEHÉRTÓ 10 8 0 2 40–16 24

3. VADKERT II. 10 8 0 2 39–16 24

4. KASKANTYÚ 10 8 0 2 35–17 24

5. BALOTASZÁLLÁS 10 7 0 3 36–20 21

6. KISKŐRÖS II. 9 6 1 2 29–18 19

7. FÜLÖPSZÁLLÁS 10 5 1 4 39–27 16

8. BÓCSA 10 5 0 5 25–13 15

9. KECEL II. 10 4 1 5 22–28 13

10. SZABADSZÁLLÁS 10 2 1 7 19–38 7

11. SZANK 10 2 0 8 10–44 6

12. IZSÁK 10 1 2 7 15–44 5

13. TABDI 9 1 1 7 14–45 4

14. KECEL SENIOR 10 0 0 10 5–45 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 9 9 0 0 42–4 27

2. DUNAPATAJ 9 6 3 0 30–2 21

3. SZAKMÁR 8 6 0 2 38–11 18

4. BÁTYA 9 6 0 3 23–13 18

5. USZÓD 9 5 0 4 35–22 15

6. SZENTMÁRTON 9 4 3 2 29–15 15

7. FAJSZ 9 4 1 4 29–27 13

8. CSÁSZÁRTÖLTÉS 10 3 1 6 16–29 10

9. HARTA II. 9 3 0 6 21–32 9

10. DUNAVECSE 9 3 0 6 13–59 9

11. DUNASZENTBENEDEK 9 2 2 5 13–24 8

12. FOKTŐ II. 10 2 0 8 10–41 6

13. HAJÓS 9 1 0 8 13–33 3