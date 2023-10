A nyár folyamán a legnagyobb változás a név kapcsán történt a klub életében, hiszen immáron a KRC kötelékébe tartozik a női röplabda szakosztály is, ennek megfelelően a kék és a fekete színekért küzdhetnek a játékosok ebben az idényben. Változott emellett a bajnoki lebonyolítás is, hiszen három csoportban (kelet, nyugat, közép) zajlanak majd az alapszakasz küzdelmei, a HÉP-KRC Röpke a közép csoportba kapott besorolást. Erki Milán, az együttes vezetőedzője lapunknak már korábban beszámolt róla, hogy céljuk az első négyben végezni, de örülnének annak is, hogyha a feljutás közelében lennének. A Kecskemét keretében sok változás történt a nyáron, főleg egyetemi tanulmányok megkezdése miatt akadtak távozók, de őket a Kecskeméti Sportiskola kötelékéből tehetséges, feltörekvő fiatalokkal pótolták. A gárda komoly felkészülésen van túl, a hazai meccseit pedig továbbra is több helyszínen rendezi várhatóan. A nyitányon a pécsi PTE-PEAC A-csapata lesz az ellenfél, ez lesz egyben a csoport nyitómeccse is.

A HÉP-KRC Röpke–PTE-PEAC - A bajnoki mérkőzést szombaton 17 órakor a kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskola tornacsarnokában rendezik meg.