Vasárnap délután, az Ágasegyháza–Helvécia mérkőzésen a vendégek játékosa, Csorba Zoltán úgy lépett pályára, hogy előző nap betöltötte a hetvenedik életévét, alighanem egyfajta rekordot felállítva. A helvéciai klubnál nagyon odafigyeltek erre a jeles napra, ugyanis már a nyáron úgy adták be a sorsolás előtt azt a kérelmet, amelyben a csapatok jelezhetik speciális kívánságaikat, hogy azt szeretnék, ha a szeptember 30-október 1-i fordulóban ők mindenképpen vasárnap játsszanak, hogy Csorba Zoltán, aki a kilencvenes évek dereka óta erősíti a Helvéciát, a 70. születésnapját is megünnepelhesse, és a csapat soron következő bajnoki mérkőzésén is szerepelhessen.

– Meg is ünnepeltük a születésnapomat egy széles családi körben, ott volt az egész rokonság – nyilatkozta Csorba Zoltán, akinek egyébként a fia is a Helvéciát erősíti, és akivel az ágasegyházai mérkőzésen hat percet töltött együtt a pályán. – Így aztán a családi kötelezettségeknek is eleget tudtam tenni, és annak is, amit a sport megkíván. Én ugyanis világéletemben a sportnak éltem, számomra a család, a munka és a sport volt az első – jelentette ki.