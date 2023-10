Az évenkénti összecsapásokat szigorú szabályhoz kötik, hiszen csak azok léphetnek pályára, akik igazoltan csólyospálosi lakosok. Hogy ki melyik falurészben lakik, azt könnyű megállapítani, mert a település főutcája a mérvadó. Ha valaki Szeged irányába tart a főúton az jobbról Pálost, balról meg Csólyost látja. Ha Csongrád-Csanád vármegye felől érkeznek, akkor mindez pontosan fordított, balról Pálos, jobbról Csólyos. Mivel a focipálya a pálosi oldalon van, így ők mindig élvezhetik a „hazai pálya” előnyét. Habár az utóbbi években a „vendégeket” ez cseppet sem zavarta, mert összesítésben eddig 14-13 volt Csólyos javára. A falusi derbyn nincs döntetlen, ha mégis így zárulna az összecsapás, akkor 11-es párbajban dőlhet el a kupa sorsa.

Az viszont már a szombati meccs előtt eldőlt, hogy a kezdőrúgást az 50. születésnapját ünneplő Telek András végezheti el. A majsai Tomori-gimnázium tanára „alanyi jogon” is pályára léphetett volna, de ezt megtették helyette fiai, akik mind a négyen ott voltak a csólyosi csapatban.

Több mint hetven percig bizakodhattak a szurkolók a büntetőpárbajban, ám az utolsó húsz perc igencsak eseményekben gazdagra sikeredett. Az első félidőben is „daráltak” rendesen a pályára és a csólyosiak kapusának Elekes Tibornak már az 5. percben bravúrral kellett hárítania egy jobb alsó irányába suhanó lövést. A pálosiak cerberusát Buzsik Viktort a 26.percben állították nehezebb helyzet elé, de sikerült szögletre paskolnia a labdát, amit egy kapu előtti kavarodás küldtek a bal alsó felé. A 40. percben tapssal köszöntötte a közönség a pályára lépő Rákóczi Ferencet, aki egyedüli játékosként, valamennyi mérkőzésen szerepelt. A csólyosiakat erősítő veterán mellett járt a taps Rabi Ramónának is, aki az első női játékosa a 28. éve tartó összecsapásoknak. A szegedi St. Mihály FC 18 éves játékosa, már a Csólyospálos FSE női utánpótlás csapatának képzésébe is bekapcsolódott.

A második félidő kezdőrúgója Belák Péter volt, aki egy birkát ajánlott fel a szereplőknek, akik így egy ízletes pörkölt elfogyasztása közben is elemezhették a mérkőzést.

Visszatérve a történésekhez. A 71. percben Maróti ívelt egy szabadrúgást a pálosi kapu irányába és a fejjel megcsúsztatott laszti Telek Péter elé került, aki közelről nem hibázott. A 21. születésnapját éppen szombaton ünneplő csatár két perc múlva megduplázta saját és csapata előnyét és egy szép kiugratás végén ballal zúdította a labdát a léc alá. A 2-0 után veszélyes támadásokat vezetett a Pálos és a 78. percben Kovács Kevin jó 25 méterről bombázott a bal felső sarokba (1-2).