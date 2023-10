A kecskemétiek trérnere tulajdonképpen otthon lesz a ceglédi csarnokban, hiszen ezer szállal kötődik mind a mai napig a városhoz, edzőként és játékosként is sokat tett a kézilabdáért a Pest vármegyei klubnál. A kötődést persze egy profi sportember ilyenkor félre kell tegye, hiszen a helyezések alapján is nagyon éles küzdelemre van kilátás. A Kecskemét jó formában érkezik, zsinórban két megnyert bajnoki után, mellyel 6 pontos és a tizedik helyen áll jelenleg. A különbségek aprók a tabellán, a Cegléd csupán két ponttal van lemaradva ellenfelétől, így mindkét oldalról nézve nagyon sokat érne egy győzelem. A hazaiak utolsó két meccsüket ugyan elveszítették, de a „kis” Veszprém és a Győr is élcsapatnak számít, így ebből nem szabad komolyabb következtetéseket levonni.

A Ceglédi KK–Kecskemét mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik.