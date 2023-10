Az Újpest kifejezetten jól elkapta a rajtot, a szünet előtt a szintén remeklő Diósgyőrt is legyőzték a lilák, így jelenleg a dobogó harmadik fokán állnak. A Kecskemét nincs igazán jó passzban, de legutóbb a Paks ellen már döntetlent ért el négy vereség után a KTE, látni tehát jeleket arra, hogy megindulhat felfelé a gárda, mely a forduló előtt 9. helyen áll.

– Amikor tavasszal visszatért Nebojsa Vignjevic, akkor már lehetett látni, hogy új erőre kaptak. Nyáron tulajdonképpen ki is mondták, hogy a dobogó a céljuk, illetve a kupában is szeretnének messzire jutni. Ezt a keretük alapján joggal jelenthették ki, ugyanis véleményem szerint egyre közelebb járnak ebben a tekintetben a Ferencvároshoz, a támadóegységük legalábbis egyértelműen. Nem véletlen, hogy nagyon jó formában vannak, hazai pályán különösen erőteljesen és jól játszanak. Természetesen nagyon nehéz meccsre számítok. Volt egy nehezebb időszakunk, de azok is mi voltunk, bízom benne, hogy a Paks elleni mérkőzéssel ezt a rosszabb periódust lezártuk. Komoly tartást mutattunk a második helyezett ellen, de idegenben a jelenlegi forma alapján az Újpest az esélyes most. A 12 csapatos NB I. viszont azért ilyen kiegyensúlyozott, mert meglepetések bármikor születhetnek, ennek megfelelően készülünk mi is – mondta az ellenfélről Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője, aki erőteljes riválisra számít.

A két együttes tavaly háromszor találkozott, kétszer is Újpesten, akkor elsőre a vendégek yertek 2–1-re, majd a hazaiak 3–0-ra. A két találkozó között Kecskeméten 2–2-es döntetlen született.

– Arra számítok, hogy az Újpest nyomást próbál helyezni ránk. Nagyon gyors szélsőik vannak, emellett a szélső védőik is kreatívak és jól segítik a támadásokat. Láthattuk az utolsó találkozójukat is a DVTK ellen, a kis területeken is nagyszerűen játszák be a különböző zónákat, az átmenetekben különösen veszélyesek. Így készülnek véleményem szerint ellenünk is. Természetesen mi is szeretnénk megfelelő választ adni, maximálisan bízom is a csapatomban. Ahogy mondtam, az Újpest az esélyesebb jelenleg, de egy évvel ezelőtt is tudtunk már a Szusza Ferenc Stadionban meglepetést okozni, és most sem tartom elképzelhetetlennek, hogy pontot, pontokat hozzunk el – tette hozzá Szabó István.

Az Újpest FC–Kecskeméti TE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban.