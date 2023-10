Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyháza II.–Bugac 7–2, Ladánybene–SC Hírös-Ép II. 0–1, Katonatelep–Ballószög 1–3, Fülöpjakab–Pálmonostora 1–4, Jászszentlászló–Jakabszállás 4–1, Tiszaug–Tiszaalpár 5–1, Helvécia–Tiszasas 3–2, Ágasegyháza–Vasutas SK 7–0.

A Közép csoportban az éllovas, nyolc kör után veretlen Akasztó II. a tavalyi bajnok Vadkert II.-t fogadta. Mindössze egy gól esett a találkozón. Mivel azt a találatot a 42. percben a vadkerti Kővári Csaba szerezte, a vadkertiek nyerték a derbit, és felléphettek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A Kunfehértó nem tudta kihasználni előzés céljára az Akasztó II. botlását, ők ugyanis elveszítették a Balotaszállás elleni szomszédvári derbit.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel II.–Szank 3–1, Bócsa–Fülöpszállás 2–0, Balotaszállás–Kunfehértó 3–0, Izsák–Szabadszállás 4–4, Akasztó II.–Vadkert FC STE II. 0–1 Kecel Senior–Kaskantyú 0–4.

Nyugaton a Miklósi GYFE továbbra is megállíthatatlan, 8–0 arányban verték a kilenc emberrel kiálló Császártöltést. A 34. perctől a hazai gárda is csak tíz emberrel játszott, Hunti Sándor kiállítását követően. A Kunszentmiklós így továbbra is száz százalékos. Csonka Norbert góljával vezetett a Szentmárton a Bátya vendégeként, Soós Péter két találatával azonban fordított és győzött a hazai csapat. Nagyapáti József és Tardi László góljaival győzött a bajnoki címvédő Dunapataj a Foktő II. vendégeként, így felléphetett a dobogóra, miután a korábbi 3. Szakmár kikapott a Harta II. vendégeként. Hajóson győzött a Fajsz, Vukszánovics Kristóf mesterhármast szerzett.

Vármegye III., Nyugati csoport: Foktő II.–Dunapataj 0–2, Bátya–Szentmárton 2–1, Hajós–Fajsz 1–4, Miklósi GYFE–Császártöltés 8–0, Uszód–Dunaszentbenedek 4–2, Harta II.–Szakmár 2–1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 8 8 0 0 51–6 24

2. MADARAS 9 7 1 1 39–14 22

3. GARA 9 6 1 2 40–15 19

4. KATYMÁR 8 6 1 1 25–13 19

5. KELEBIA 8 5 1 2 20–13 16

6. BÁCSBOKOD 9 5 1 3 19–15 16

7. BÁCSBORSÓD 7 5 0 2 34–6 15

8. KISSZÁLLÁS 8 5 0 3 13–8 15

9. KENDERES SE 9 3 1 5 22–29 10

10. BOROTA II. 9 2 1 6 14–25 7

11. BÁCSALMÁS II. 9 2 1 6 16–29 7

12. HERCEGSZÁNTÓ 9 1 1 7 11–53 4

13. TATAHÁZA 9 0 1 8 5–52 1

14. FELSŐSZENTIVÁN 9 0 0 9 10–41 0

Vármegye III., Észak

1. PÁLMONOSTORA 9 6 1 2 27–12 19

2. LADÁNYBENE 9 6 0 3 32–16 18

3. HELVÉCIA 9 6 0 3 29–21 18

4. KATONATELEP 9 5 1 3 22–13 16

5. TISZAUG 9 5 1 3 20–12 16

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 9 5 1 3 17–20 16

7. BALLÓSZÖG 9 4 4 1 27–24 16

8. ÁGASEGYHÁZA 9 5 0 4 26–18 15

9. KEREKEGYHÁZA II. 9 5 0 4 32–26 15

10. BUGAC 9 4 2 3 18–17 14

11. SC HÍRÖS-ÉP II. 8 3 2 3 19–13 11

12. VASUTAS SK 9 3 1 5 17–30 10

13. TISZAALPÁR 9 3 0 6 16–35 9

14. TISZASAS 8 2 1 5 19–28 7

15. JAKABSZÁLLÁS 9 1 1 7 9–20 4

16. FÜLÖPJAKAB 9 0 1 8 10–35 1

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 9 7 1 1 49–7 42 22

2. KUNFEHÉRTÓ 9 7 0 2 34–12 21

3. VADKERT II. 9 7 0 2 33–15 21

4. KASKANTYÚ 9 7 0 2 28–15 21

5. KISKŐRÖS II. 8 6 1 1 28–12 19

6. BALOTASZÁLLÁS 9 6 0 3 31–19 18

7. BÓCSA 9 5 0 4 25–12 15

8. FÜLÖPSZÁLLÁS 9 4 1 4 32–25 13

9. KECEL II. 9 4 1 4 20–21 13

10. SZABADSZÁLLÁS 9 2 1 6 18–33 7

11. IZSÁK 9 1 2 6 13–37 5

12. TABDI 8 1 1 6 10–39 4

13. SZANKI OBSE 9 1 0 8 6–41 3

14. KECEL SENIOR 9 0 0 9 2–41 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 8 8 0 0 36–4 24

2. BÁTYA 9 6 0 3 23–13 18

3. DUNAPATAJ 8 5 3 0 24–2 18

4. SZAKMÁR 7 5 0 2 33–9 15

5. USZÓD 8 5 0 3 33–17 15

6. SZENTMÁRTON 8 3 3 2 23–15 12

7. FAJSZ 8 3 1 4 20–25 10

8. HARTA II. 8 3 0 5 21–26 9

9. DUNAVECSE 8 3 0 5 11–50 9

10. DUNASZENTBENEDEK 8 2 2 4 13–18 8

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 9 2 1 6 14–28 7

12. FOKTŐ II. 9 2 0 7 10–35 6

13. HAJÓS 8 1 0 7 12–31 3