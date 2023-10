Az előző fordulóban a Baja ellen elért számszerű eredmény, a 3–0 arra utal, hogy magabiztos győzelmet aratott a Kunbaja. – Érezhető volt mindjárt a kezdés után, hogy a Baja alaposan felkészült belőlünk – tekintett vissza a technikai vezető. – Az első félidő elején, úgy nagyjából az első negyedórában nagy presszinget gyakoroltunk rájuk, és jól tettük, mert ezzel hibára kényszerítettük őket, és abból rúgtuk az első gólunkat is. Azt követően viszont egy kicsit átadtuk nekik a területet, a meccs azon szakaszában elsősorban mezőnyjáték folyt a pályán, két egyenrangú fél küzdött, helyzeteket nem nagyon alakított ki egyik fél sem. A félidőben aztán történt nálunk egy kis szerkezetátalakítás. Az első negyvenöt perc alapján nyilvávanló volt, hogy a Baja jól lezárta a területeket, emiatt jött némi váltás. A második játékrészben azonban a széleken sikerült feltörni a vendégvédelmet, ebben az időszakban már mi domináltunk, és ez ki is jött, hiszen rúgtunk még két gólt, és azzal el is döntöttük már jóval a lefújás előtt a három pont sorsát.

Jelenleg a 2. helyen áll a csapat, de a célkitűzések tekintetében továbbra sem szaladt el Kunbaján senkivel a ló. Varga Zoltán elmondta, hogy a klubvezetés továbbra is elégedett lenne azzal, ha az ősz végét az első ötben zárják. – Most már azért éhesebb a társaság és a vezetés is, tehát egy dobogónak nagyon örülnénk, illetve csalódottak lennénk, ha az ősz végére nem lennénk ott a képzeletbeli dobogón. A hangulat ugyanakkor az öltözőben természetesen kiváló. Ez egy nagyon összetartó társaság, nincs egyénieskedés, mindenki teszi a dolgát. Ha valami nem sikerül jól, akkor sincs vita az öltözőben, inkább biztatják egymást a srácok. Jó közösség alakult ki tehát nálunk. Ugyanakkor a biztató helyezésünk dacára elbizakodottságról szó nincs, a csapat nem becsül le egyetlen ellenfelet sem – mondta.

A Soltvadkert elleni mérkőzés előtt mindössze egy hiányzó van a keretben, Molnár Benjámin, ő egy combizomsérüléséből most kezd fölépülni, de mindenki más Masalusic Nikola rendelkezésére áll. A Vadkertből igyekeztek alaposan fölkészülni. – Jómagam megtekintettem az előző fordulóban a Vadkert–Félegyháza meccset – jelentette ki Varga Zoltán. – Tapasztalatból mondhatom tehát, hogy a Soltvadkert egy nagyon jól felkészített csapat. Molnár László kiváló munkát végezhetett a srácokkal, erőnlétileg ugyanis a topon vannak, a 89. percben sem látni rajtuk fáradtságot. Remekül meg van szervezve a védekezésük, és nagyon gyorsan át tudnak menni támadásba. Bizonyára az erőnlétnek is köszönhető ez. Azt, hogy jól védekeznek és gyorsan mennek át támadásba, a Kiskunfélegyháza most nem tudta lereagálni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Félegyháza remek csapat, de Vadkerten nagyon rossz napot fogott ki. Ez persze mit sem von le a Soltvadkert érdemeiből.

Be azért nincsenek ijedve Kunbaján a Vadkerttől, még a tavalyi bajnok ellen nyújtott teljesítmény láttán sem. – Abszolút nem vagyunk beijedve, mert ugyanezt mi is meg tudjuk csinálni. A vasárnapi rangadóra azzal a céllal utazunk el, hogy meg akarjuk nyerni a meccset. Gondolom, hogy a Soltvadkert is így van vele, hiszen hol nyerjen egy csapat rangadót, ha nem hazai pályán. Mivel azonban ez rangadó lesz, kiegyenlített mérkőzésre számítok. Ha ezen a hétvégi rangadón mind a két társaság hozza a saját idei legjobbformáját, akkor biztos, hgoy nüanszok fognak dönteni a meccsen. Ha a Vadkert úgy futballozik, ahogy tette azt a Félegyháza ellen, és mi is tudunk úgy játszani, mint például a Baja ellen,akkor ez két jól felkészített csapat hihetetlenül szoros és kiegyenlített csatája lesz. Ennek megfelelően már most kiegyeznék egy 0–1-es Kunbaja győzelemben.