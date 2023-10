Bár a bajnokság ezen a hétvégén megy tovább a vármegyei másodosztályban is, és az idén még négy fordulót megvívnak a csapatok, a bajnokság első szakasza, a háromfordulós kiírás első fordulója a mögöttünk levő hétvégén zárult, azaz a szó régi értelmében a 9. fordulóban lett vége az őszi idénynek. A Déli csoportban ha nem is nagy előnnyel – egy ponttal – , a Dusnok zárta az élen az első szakaszt. Sáfrán Ferencet, a csapat szakvezetőjét kértük fel egy rövid értékelésre. Ő először is a tavalyi ősszel hasonlította össze a 2023/24-es idény első nyolc fordulójában nyújtott teljesítményt – a számok tükrében.

– Ha az előző évhez mérem a teljesítményünket, akkor az első nyolc mérkőzés alatt szerzett góljaink száma 28-ról 43-re emelkedett, ami azonban ennél is fontosabb: a kapott gólok számát 17-ről tízre sikerült csökkenteni – jelentette ki Sáfrán Ferenc. – És mondanom sem kell, ezek többsége is az elkerülhető kategóriába esett, de hát ilyen a foci. Ahogy elöl is maradtak ki nagy ziccerek, de a góltermeléssel azért elégedettek lehetünk. A gólkülönbségünk tavaly ilyenkorhoz képest plusz 11 helyett plusz 24-re ugrott. Ami a szerzett pontjainkat illeti. Tavaly ilyenkor négy győzelem, három döntetlen és egy vereség után 15 pontot sikerült gyűjtenünk, ami akkor a harmadik helyre volt elég. Az idén hét győzelem és egy döntetlen a mérlegünk, veretlenek vagyunk, és mindez azt jelenti, hogy 22 ponttal, egy ont előnnyel a tabella élén állunk.

Két mérkőzésre nagyon szívesen emlékezett vissza a szakvezető. – Az őszi idény folyamán az egyik legjobb második félidőt Foktőn sikerült produkálnunk, amikor 3–0-ás hátrányból sikerült egy 3–3-as végeredményt elérnünk. Azt a meccset a bajnokság korai szakaszában vívtuk, és az a sikerélmény a további mérkőzéseinkre is egyértelműen kellő tartást, önbizalmat adott. A legjobb első félidei teljesítménnyel pedig a jelenleg a 2. helyen álló, tavalyi bajnok Borota ellen produkáltuk, az első negyvenöt percben elért 5–1-gyel meg is nyertük azt a mérkőzést.

Az ősznek azonban távolról sincs még vége. – Összességében tehát elmondhatom, hogy az első körből jól jöttünk ki, viszont nagyon messze még a bajnokság vége, így hiba lenne messzemenő következtetésekbe bocsátkozni. Tovább kell dolgozni, törekedni arra, hogy a hibáinkat kijavítsuk, az esetlegesen felmerülő problémákat pedig megoldjuk. Ami a játékunkat illeti, elégedetlenek nem lehetünk eddig. Külön öröm, hogy amikor a kezdés után egy-egy mérkőzés nem úgy alakult, ahogy azt előzetesen vártuk, valamilyen okból akadozott a gépezet, olyankor a csereként beállt játékosoknak köszönhetően rendre sikerült változtatni a játékunkon, és gólt vagy gólokat szerezve kedvező eredményt elérnünk. Hiányzók persze voltak az első nyolc forduló során is. Remélem, hogy a kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódók is hamarosan a rendelkezésemre állnak, és teljes értékű játékosként számíthatok rájuk, ahogy azt is, hogy a csapat nem fog megelégedni az eddigi eredményekkel, és nem enged le. Az ugyanis látszik, hogy ha komolyan vesszük a meccseinket, az kijön az eredményekben. Egyébként nincs is hova leengedni, hiszen még az idei naptári évben, tehát a második körből hátralévő négy idei fordulóban is nagyon kemény csaták várnak ránk. Újra megmérkőzünk a tavalyi bajnok Borotával, és a tavalyi ezüstérmes Foktővel is, ráadásul a hátralévő négy meccsünk során háromszor idegenben lépünk pályára.

Mozgalmas lesz tehát az idei évből hátralévő négy hét a Dusnok számára is.