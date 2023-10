A versenyen nem csak férfiak, de nők is színpadra léptek az arányuk hetven, illetve harminc százalék között volt. Távoli földrészekről is érkeztek versenyzők, mint például Dél-Amerikából, onnan is Brazíliából, Afrikából, vagy éppen Ausztráliából.

A legidősebb versenyző kilencven éves volt, ő pedig nem más, mint a magyar dr. Keszthelyi Csaba. A legfiatalabb pedig 14 éves, mert annál fiatalabbak nem indulhattak a versenyen.

Ők viszont többen is voltak. Az egy hét alatt nagyon sok világcsúcsot állítottak fel a versenyzők. Ezt talán annak is köszönhető, hogy mind a sportág, mind pedig a sportolók, erőnlétileg nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évekhez képest.

– A statisztikai adatok alapján fekvenyomásban döntötték meg a legtöbb világcsúcsot. Ezt azért tudom, mert itt egy kicsit, éppen a világcsúcsok miatt, megcsúsztunk. A csúcsdöntés után ugyanis minden versenyzőnek meg kell mutatnia a bírónak, hogy az öve párnázott-e, van-e benne valamilyen tartó szivacs vagy vas a derekánál, ami elősegíti a gerinc megtámasztását. A csuklószorítónál is ugyan ez a helyzet azt is le kellett venni és megmutatni. A verseny megkezdése előtt minden olyan versenyzőnek, aki csúcskísérletet jelentett be, meg kellett mutatni, hogy az övében és a csuklószorítójában ott van-e GPC-nek a logója. Amennyiben nem lett volna ott, akkor elvették volna a világcsúcsát, hangsúlyozta a főszervező.

Patyi Zoltán elmondta még, hogy a szakemberek szerint tizenhat év alatt nem ajánlatos a nagy súlyokat emelgetni. Főleg a fekvenyomás az, amitől óvják a fiatalokat. Ott ugyanis a tüdőre, illetve a más szervekre is kihat a nyomás. Éppen ezért nem ajánlatos egy tizennégy éves gyereknek, hogy ezzel foglalkozzon. Ugyanez vonatkozik a guggolásra is. Egyébként ebben a számokban nem is indultak fiatalok, csak felhúzásban. A felhúzás annyiból másabb, hogy nem úgy hatnak a súlyok a szervezetre, mint fekvenyomásban. Ott ugyanis kifele húzza magát a sportoló.