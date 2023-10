A Kecskemét nincs igazán jó passzban, hiszen eddig csupán egyetlen sikernek örülhetett Tóth Norbert együttese. A szezon a DEAC elleni idegenbeli vereséggel indult (29–27), majd a Szigetszentmiklóst hazai pályán legyőzte a gárda (35–29), azóta viszont nem jönnek az eredmények. Zsinórban a Vecsés (28–26), a Győr (25–34), és a BFKA-Veszprém U21 (29–25) ellen is vesztesen hagyta el a pályát a gárda. Tegyük persze rögtön azt is hozzá, hogy a Veszprém és a Győr is a bajnoki címért, de minimum a dobogóért van versenyben, így teljesen más célokért küzdenek, mint a Kecskemét. Az eddig megszerzett két pontjával csak a 14. helyen áll a csapat, így feltétlen előre kellene lépni a tabellán, ha nem akar beragadni a gárda. Erre jó lehetőség az Ajka elleni találkozó, hiszen közvetlen rivális érkezik. Az Ajka eddig két győzelemnél és három vereségnél tart, így egy győzelemmel akár be is foghatná riválisát a Kecskemét. Az előző idényben kiegyenlített volt egymás ellen a két együttes mérlege. Az Ajka Kecskeméten 37–35-re nyert, azonban hazai pályán 26–34-es vereséget szenvedett, így az esélyek szinte megjósolhatatlanok ezúttal is.

A Kézilabda Kecskemét–KK Ajka találkozót péntek este 19 órakor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.