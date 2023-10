A magyar férfi futsal dicső múlttal rendelkező oszlopos tagja, az MVFC Berettyóújfalu az idén is a bajnoki élbolyhoz tartozik. A legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek, jelenleg – nyolc kört követően – a 3. helyet foglalják el a tabellán. A kék oroszlánok három ponttal kevesebbet gyűjtöttek a szabolcsiaknál, és a 6. helyen állnak. Hétfőn döntetlent ért el a ScoreGoal Kecskemét a fővárosban, az Újpest vendégeként.

– Az eddig elhullajtott pontokat a Berettyóújfalu ellen szerezhetjük vissza, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak – jelentette ki Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Kiváló csapattal állunk szemben, az egyik legjobbal a magyar élvonalból. A keretük fiatal tehetségek és rutinos rókák egyvelegéből áll, az eredményeik is magukért beszélnek. Nálunk mindenki motiváltan várja az összecsapást, szeretnénk a legjobb arcunkat megmutatni. Maximális koncentráció és energia kell majd az elejétől a végéig, hogy egy ilyen erős ellenfelet le tudjunk győzni. Bízom benne, hogy a lakiteleki pálya szerencsét fog hozni, ahogy az már a nyári felkészülés alatt is megtörtént. Egyszeri alkalom lesz ez most, hogy nem Kecskeméten fogadjuk az aktuális ellenfelünket. Szurkolóinkra nagy szükségünk lesz, várjuk őket nagy szeretettel erre a parázsnak ígérkező ütközetre.

A mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik.