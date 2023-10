Ami a hétvégi, Kiskunmajsa elleni mérkőzést illeti, amelyet 3–3 arányban sikerült megnyernünk, először is gratulálok a csapatomnak, mert bebizonyítottuk – elsősorban magunknak, de véleményem szerint mindenki más számára is –, hogy ennek a közösségnek vannak komoly értékei és együtt nehéz helyzetben is eredményesek tudunk lenni. Előzőleg is eleve nehéz mérkőzésre számítottam, és fel is hívtam a játékosok figyelmét arra, hogy a Kiskunmajsa biztosan győzni jön Soltra, de nekünk el kell bírni ezt a nyomást. Sajnos a mérkőzés eleje nem úgy alakult ahogy elképzeltük, előbb gól-, majd pedig emberhátrányba is kerültünk. A csapat jól reagált a nem várt, negatív fejleményekre, egyenlíteni is tudtunk és nem estünk kétségbe, ez ennek ezúttal nagy jelentősége volt. A balszerencse sorozatnak 1–1-nél és a részünkről immáron tíz emberrel még nem volt vége, hiszen egy vendég szabadrúgásba az egyik játékosunk szerencsétlenül ért bele, ami megzavarta a kapusunkat, aki már nem tudott hárítani, úgyhogy megint hátrányba kerültünk, de tartásunkat jellemzi, hogy ismét egyenlíteni tudtunk. A félidőben sikerült felrázni a srácokat, és ennek köszönhetően a 2–2-es első félidő zárását követően mi tudtunk gólt szerezni, amit aztán óriási csapatmunkának köszönhetően meg is tartottunk, így összességében véleményem szerint megérdemelt győzelmet arattunk a rangadón. Ami miatt nagyon elégedett vagyok, hogy a kiállítás után sem vesztették el a fejüket a játékosok, és az emberhátrány ellenére a csapat karaktere is megmaradt, tudtuk a saját játékunkat játszani. Azt gondolom, hogy ez a csapat erejét mutatja, illetve azt, hogy mind fejben, mind pedig erőnlétben ott van a társaság. A félidőben is mondtam a srácoknak, hogy nagyon fontos a képesség, a játéktudás, illetve a rendszer, amiben hiszünk, mert működik, és nagyon fontosak az egyéni képességek is, de egy ilyen típusú meccset csak szívvel lehet megnyerni. Ezeknek a srácoknak rendben és helyén volt a szívük, no meg az eszük is, hiszen végig tartották magukat a megbeszélt taktikához, ami ma győzelmet ért. Sok sikert kívánok a Kiskunmajsa csapatának, akik megnehezítették a dolgunkat, jó csapatnak tartom őket, korrekt mérkőzés volt és nagyban nekik is köszönhető, hogy nem durvult el a mérkőzés, ezt külön köszönöm, hogy az érezhető feszültség ellenére is sportember módjára viselkedtek, ami – mint mindenki tudja – egy ilyen helyzetben nem mindig könnyű.

Érdekes a helyzet a vármegyei másodosztályú bajnokságban a 9. forduló után, hiszen ez az a kör, amikor már mindenki mindenkivel találkozott, tehát a szó eredeti értelében a 9. forduló az őszi idény zárása. A gyakorlatban ez persze nincs így, hiszen az idén három körös a bajnokság, tehát a bajnokság egyharmadán vannak túl a csapatok. Mégis egyfajta cezúra ez, ami apropót ad egy rövid elemzésre. Facskó József ezt meg is tette.

– Valóban, most lett vége az első körnek, és úgy érzem, hogy megnyugtató előnyre tudtunk szert tenni. De ahogy mindig is mondtam, én nem pontokban és helyezésben mérem a fejlődést, hanem a mutatott játékban és a csapatszellemben, és azt hiszem, hogy ebben is nagyot léptünk előre az ősz folyamán. A bajnokság persze folytatódik, négy kör még az idén is hátravan, nincs idő tehát szusszanásnyi pihenésre sem még. A bajnokság alakulásából fakadó érdekesség, hogy a mögöttünk álló hétvégén a 2. helyen álló Kiskunmajsát fogadtuk, de ezen a hétvégén újra egy egy második helyezett csapattal találkozunk – így megy ez már egyébként négy hete, váltott szereplőkkel –, mivel a Csólyospálos megnyerte hétvégi mérkőzését, így most ők lépek fel a tabella második helyére. Nagy tisztelettel fogjuk őket fogadni a hétvégén, hiszen az első körben döntetlen eredmény született az első találkozásunk alkalmával Csólyospáloson. Az eredeti elképzelésen nem változtatunk, azaz külön egyik csapatra sem készülünk, mindig megpróbáljuk a saját játékunkat játszani. Egy biztos, semmiképpen sem dőlünk hátra, mert nem értünk még el semmit, és a mi erősségünk véleményem szerint éppen abban rejlik, hogy csapatként vagyunk erősek. Ezt a Kiskunmajsai mérkőzés is bizonyítja, azon leszünk, hogy a Csólyospálos ellen is bizonyítsuk egy. Jó meccsre számítok, amelyen természetesen a három pont begyűjtése a célunk.