Deák Márk együttese a nyitányon ugyan kikapott a Dágtól, azóta viszont szettveszteség nélkül gyűrte le a Dunaújvárost és a MAFC-BME-t is. A legkeményebb próba azonban most vár a kecskeméti fiatalokra, hiszen a MÁV Előre a mezőny egyik bajnokesélyesének számít, tavaly a bajnoki döntőbe bejutva végül ezüstérmes lett. A csapatot a korábbi KRC játékos és edző, Dávid Zoltán irányítja, de keretükben is több kecskeméti kötődésű játékos szerepel, elég csak Pesti Marcell nevét említeni. Nem meglepő, a MÁV Előre eddig mindhárom meccsét megnyerte.

A találkozó csütörtökön 20 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.