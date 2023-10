A Lajosmizse a fővárosba, a PLER U21-es gárdájához látogatott, ahol végig kiegyenlített csata zajlott a parketten. Benke Viktor góerős játékával vette kezdetét a találkozó, de Bujdosó és Petrik-Varga is hasznosan játszott az ellenfél kapuja előtt, hazai oldalon azonban Hován és Vass is elkapta a fonalat, így alig tíz perc után 6–6 volt az állás. Egy kiállítást jól használt ki a Mizse, négy góllal is elhúztak a vendégek. Kapaszkodott ugyan a PLER, többször faragott is ebből a különbségből, de végül 15–19 volt az állás a szünetben. Fordulás után sem tudta ezt a különbséget eltüntetni a PLER, két gólra még feljött az utolsó tíz perc előtt, de a 12 góig jutó Benke, és a 8 találatot jegyző Petrik-Varga vezetésével a vendégek nem engedték ki a győzelmet a kezükből, a vége 37–41 lett. A Lajosmizse a G-csoportban feljött ezzel a negyedik helyre.

A Kalocsa is nehéz meccsre számíthatott a MAFC ellen. Nagyon kemény és tüzes meccs lett belőle, melyen már a 15. percben villant a kék lap Vancsics Jánosnak. 11–11 után a Kalocsának volt egy nagyon jó periódusa, amikor zsinórban négy gólt lőttek a vendégek, így a szünetben 12–16-ra vezettek. A második játékrészben még rá tudott erre tenni egy lapáttal a KKC, mely tíz perccel a lefújás előtt már hét góllal vezetett, ebből végül ötöt meg is őrzött. A 28–33-as győzelemből Schmidt Raul 8, míg Vidók Patrik 7 góllal vette ki a részét. A Kalocsa második sikerét aratta az F-csoportban, mellyel feljött a hatodik helyre.

A Mizse KC a Törökszentmiklós, a Kalocsa pedig a Dunaharaszti ellen folytatja majd a bajnokság küzdelmeit legközelebb.