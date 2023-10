– Számítottunk arra, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen egy gyenge rajt után a Helvécia nagyon összekapta magát. Mi sajnos kevesen tudtunk eljönni, tartalékosan álltunk föl, ráadásul éppen tegnap sérült meg – újra – az egyik kulcsjátékosunk. Ennek ellenére küzdött becsülettel a csapat, megtettünk mindent annak érdekében, hogy el tudjuk vinni az egyik pontot, de sajnos a végén egy kisebb hiba következtében elúszott. A saját csapatomnak is gratulálok a küzdeni tudáshoz, és a hazaiaknak is. Ahhoz, hogy valaki 0–2-ről felálljon, nem kis lelkierő kell, belőlük ez nem hiányzott. Mind a két csapat megtette, amit meg tudott, a mi csapatunkban ma ennyi volt. Reméljük, hogy a létszám és fizikai állapot tekintetében is össze tudjuk kapni magunkat, hogy minél jobb helyen zárjuk az őszt.

Szabó Gábornak, a hazaiak triplát jegyző játékosának a mérkőzést követően többen is gratuláltak, hiszen pályafutása során először szerzett mesterhármast.

– Harminchat évet kellett várnom arra, hogy klasszikus mesterhármast szerezzek

– jelentette ki a játékos. – Nagyon örülök, hogy ez most történt meg, hiszen bár öröm ez a mesterhámas, az igazán fontos az, hogy 0–2-ről tudtunk nyerni. Az első két gólomnál nagyon szépen kiszolgáltak a társak, csak be kellett rúgnom illetve fejelnem a labdát, a harmadik előtt sikeresen sikerült tisztára játszanom magamat, és 18 méterről jól el is találtam a labdát. A hatodik meccsünket nyertük zsinórban, jó formában vagyunk, megyünk tovább, reméljük, hogy minél tovább kitart a lendület.

Helvéciai SE–Tiszasasi FSE 3–2

Helvécia, vezette: Baranyai Dávid (Áman István, Sebestyén László)

Helvécia: Horváth M. – Molnár (Juhász 46.), Palásti, Kalló (Csorba I. 89.), Szöllősi, Ódor (Jánosity 65.), Török, Börönde, Csorba II. (Komáromi 65.), Szabadi, Szabó G. Technikai vezető: Tímár Zoltán.

Tiszasas: Szilágyi – Nagy D., Talmácsi, Nagy T. (Vígh 68.), Drubina, Benke, Kátai, Sántha, Hábensusz, Letácsik. Technikai vezető: Németh László.

Gól: Szabó Gábor a 45., 48., 84., illetve Hábensusz a 11., Benke a 15. percben.

Sárga lap: Horváth M. 14., Kalló 43. illetve Kátai 59.

