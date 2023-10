Virágh Ferenc tanítványai önbizalomtól telve készülhetnek a találkozóra, hiszen a legutóbbi fordulóban megszerezte első győzelmét a „kis” KTE. A kecskemétiek fontos alsóházi rangadót vívtak a Ceglédi VSE ellen, melyet 3–0-ra nyertek meg. A KTE trénere akkor úgy értékelt, helyén kell kezelni ezt a sikert, hiszen több visszajátszó is rendelkezésre állt, azonban a feladathoz a fiatalok is fel tudtak nőni azon napon. Erre most is biztosan szükség lesz, hiszen a Pénzügyőr sem gyenge csapat. A „fináncok” jelenleg a 8. helyen állnak a bajnokságban, van már négy sikerük, emellett egy döntetlent és öt vereséget szedtek eddig össze.

A Pénzügyőr is jó hangulatban várhatja a találkozót, hiszen legutóbb Monoron tudott 2–1-re nyerni, keretükben pedig egy korábbi kecskeméti játékos is megtalálható Tóth Dávid személyében, aki még az NB II.-es feljutást két évvel ezelőtt ünneplő gárdának is tagja volt. Ez is jól mutatja, hogy egy rutinos rivális vár idegenben a kecskemétiekre. Így gondolja ezt a „kis” KTE vezetőedzője is.

– Úgy gondolom, hogy a csapatnak nagyon sokat jelentett a Cegléd elleni győzelem, hiszen megtört a jég, megszereztük az első győzelmünket, mellyel a tabella utolsó helyéről is elmozdultunk hosszú idő után. A Pénzügyőr ellen viszont még ennél is nagyobb próbatétel vár ránk, hiszen egy rendkívül rutinos csapathoz látogatunk. Nem szeretnénk túlgondolni a meccset, a célunk az, hogy a Pénzügyőr dolgát is megnehezítsük, illetve az adódó lehetőségeket kihasználjuk – mondta a találkozó kapcsán Virágh Ferenc, a Kecskeméti TE II. vezetőedzője.

A Pénzügyőr SE–Kecskeméti TE II. mérkőzést vasárnap 15 órás kezdéssel rendezik meg a NAV Pasaréti úti Sporttelepén.