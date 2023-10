A Debrecen hozta el a labdát a feldobás után, és sikeres támadást vezettek, ám Sinik és Bogues ketteseivel a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét gyorsan átvette a vezetést Edwin triplával, Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát. Bogues tört be bátran, és szerzett fontos két egységet, ám Mócsán és Buljevic a túloldalon válaszolni tudott, így a hazaiak fokozatosan előnyt tudtak kiépíteni, ami ekkor három egységet jelentett. Tovább nőtt a hazai fór, így 20-13-nál Forray Gábornak kellett magához rendelnie tanítványait. Közelebb kerülni nem sikerült a hírös városiaknak, az első tíz perc végén 25–17-re vezetett a Debrecen.

Lendületben maradt a házigazda, és második etap elején tíz pont fölé növelték előnyüket. Drenovac villanása után, 34-20-nál újabb kecskeméti taktikai értekezletnek jött el az ideje. Nem találta a ritmust a Kecskemét, Buckles leindításból 39-20-ra módosította az állást. Karahodzsics és Ivkovic faragott a differenciából. Wittmann büntetőzhetett ezután többször is, majd Dramicanin triplája után 45-33 állt a táblán. Drenovac kétpontosára Bogues távolról reagált, s bár a DEAC még időt kért, az eredmény nem változott, a hazaiak 47–36-ra vezettek.

Szünet után Drenovac, majd Sinik volt pontos, utóbbi hármast hintett be. Karahodzsics zsákolásával már tízen belülre jött a Kecskemét, de Drenovacra nem volt ellenszere a hírös városiaknak. Buljevic előbb jól védekezett, majd a túloldalon is higgadtan oldotta meg a befejezést, így 57-41-nél időt kellett kérnie Forraynak. Lawrence és Sinik pontjaival kapaszkodott a KTE, Wittmann hármasa is jókor érkezett, így 62–52-ről mentek neki a záró felvonásnak a csapatok.

Lawrence és Karahodzsics termelte a pontokat a gyűrű alól kezdésként. Nagy erőket mozgósított a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Lawrence ziccere után csak hat pont volt a különbség, és időt kértek a házigazdák. Drenovac és Edwin tízre növelte a DEAC-előnyt pillanatok alatt, ezután Forray Gábor rendelte magához tanítványait, hogy a maradék hat percre kidolgozzák a stratégiát. Ivkovic a sarokban üresen maradt és büntetett, majd Wittmann elképesztő hármast süllyesztett el. Megint hat pont volt a különbség és nagy rohanás vette kezdetét, Sinik hármasa viszont még tartogatott némi reményt. Öt ponttnál közelebb viszont nem engedte a DEAC a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétet, a végeredmény így 79-71 lett.

A Kecskemét a második félidőben némileg azt a feltámadást másolta, melyet a Sopron is bemutatott ellenük az első körben, azonban Forray Gábor tanítványai sem tudtak bemutatni bravúros fordítást, még ha nem is voltak ettől messze.

– Vegyes érzelmeim vannak, mert amikor azt csináltuk, amit megbeszéltünk, akkor irányítani tudtuk a játékot. A második negyedben sem védekezésben, sem támadásban nem voltunk koncentráltak, és ott egy olyan előnyt alakított ki a DEAC, amit a végéig megőriztek. Nüanszokon múlt, hogy nem tudtunk visszajönni a végén. A Debrecen megérdemelten nyert. Dolgoznunk kell tovább, szeretnénk a következő meccsen növelni győzelmeink számát – értékelt a Kecskemét vezetőedzője, Forray Gábor a mérkőzést követően.

A Kecskemét számára egy hosszabb szünet következik a bajnokságban, mivel ellenfelük halasztást kért a következp körben. Wittmann Krisztiánék legközelebb október 17-én (kedden) 18 órakor Zalaegerszegen lépnek majd pályára. Ott sem vár könnyű feladat rájuk.

DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 79–71 (25–17, 22–19, 15–16, 17–19)

Debrecen, V: Földházi, Makrai, Sörlei

Debrecen: Edwin 18/6, Mócsán 10/6, Neuwirth 2, Williamson 11/3, Buljevic 9. Cs: Buckles 10/3, Drenovac 14/3, Hőgye -, Ságodi 5/3.

Kecskemét: Sinik 15/9, Bouges 10/3, Ivkovic 5/3, Dramicanin 3/3, Karahodzsics 11. Csere: Lawrence 12, Wittmann 9/6, Tóth Barna 6/6, Kucsera -.