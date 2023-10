Szabó István természetesen ezúttal sem számíthatott válogatott játékosaira, Iyinbor Patrickra, Szalai Gáborra és Horváth Krisztoferre, míg Szuhodovszki Soma, Szűcs Kornél, Májer Milán és Kersák Roland ezúttal nem kapott lehetőséget a felkészülési meccsen. Böngészve az összeállítást, elsősorban azokban szánt több játékpercet a kecskemétiek trénere, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a szezonban.

Eseménydúsan teltek az első percek, hiszen előbb Kiss távoli lövését kellett megfognia Csenterics kapusnak, majd a vendégek előtt gyorsan két lehetőség is adódott. Egy szöglet után Hidi érkezett a hosszún, lövése azonban kijött a bal kapufáról. Ezt követően újra érkezett egy beadás, megint Hidi került végül lövőhelyzetbe, de kapu fölé bombázott. A 10. percben Meszhi lőtt Szendrei lekészítése után távolról, a próbálkozás azonban alaposan fölé szállt. Mezőnyben gyűrték ezután hosszabb ideig egymást a csapatok, majd a 25. percben Pálinkás szánta el magát újabb átlövésre, de ez nem okozott gondot a zuglói kapusnak. Az utolsó negyedórában egyértelműen a hazai akarat érvényesült már a pályán. A 31. percben Meszhi átlövése centikkel ment fölé, de három perccel később Zsótér életerős kísérletét már Csentericsnek kellett oldalra ütnie. A szöglet után Katona fejelhetett, de kicsit mögé érkezett a labda, így nem tudta már jól irányítani. A 37. percben Zsótér jobbról, éles szögből tekert a rövidre egy szabadrúgást, azonban a kapufa külső éléről kifelé pattant a labda.

Ahogy az egy felkészülési meccsen természetes, szünetben és a második félidőben folyamatos cserék jellemezték a találkozót. Nem kellett sokat várni ekkor a gólra, hiszen a 47. percben Zsótér lőtt középre egy szögletet, a hosszún akár Vágó és Zeke is betalálhatott volna, de végül a tömegből Meszhi vágta a léc alá a labdát (1–0). Gyorsan reagált viszont a BVSC, egy bedobás után Májer ment el az alapvonalig, még középre tudta húzni a labdát, amire Hidi érkezett és laposan a kapuba lőtt (1–1). A folytatásban is egymást követték az események, az 51. percben Zsótér szabadrúgását tolta ki a rövid felsőből nagy bravúrral a kapus, majd három minutummal később már előkészítő volt középpályásunk, Nagy fejelte fölé beadását. A félidő közepe megint inkább mezőnyben csordogált, mindkét oldalon jöttek az újabb cserék is, meddő hazai fölény mellett. A 68. percben Tóth fejelt középre egy felívelt labdát, Szabó kapura is húzta akrobatikus mozdulattal, de mellé ment. A hajrában aztán megszületett a győztes gól, Szabó Artnert ugratta ki, aki befelé indult jobbról, de a védő eltarolta, amiért járt a büntető. A labda mögé Tóth Barna állt oda, nem is hibázott,s mivel újabb gól nem is született, kialakította a végeredményt (2–1).

– Ezúttal válogatottjaink nélkül léptünk pályára, illetve sajnos egy-két sérültünk is akadt a heti munka során. A héten így alacsonyabb létszámmal dolgoztunk, de azt sikerült tartalommal megtölteni, ennek zárása volt ez a mérkőzés. Rutinos, jó csapattal találkoztunk, ezúton is köszönöm a BVSC-nek, hogy eljöttek, mert jól szolgálta a felkészülésünket a meccs. Vannak játékosaink, akiknek eddig kevesebb játékperc jutott, nekik most tudtunk egész meccses terhelést adni, míg akik többet voltak pályán, most kevesebb időt töltöttek a pályán. Amit látni szerettünk volna a fiataloktól is, azt visszakaptuk, emellett tudtunk két gólt is rúgni, győztes meccs után pedig mindig jó érzés értékelni. Nagy fölényben játszottunk, kicsit több helyzetet vártam, de türelmesen járattuk a labdát, szélekről próbáltunk betöréseket is csinálni, egy ilyen szituációból jött a büntető is. A játékosok kapnak most két szabadnapot, ilyenkor mindig jobb úgy hazamenni, hogy egy sikeren van túl az ember – értékelt a mérkőzés után Szabó István, a KTE vezetőedzője.

A válogatott program miatt szünetel a bajnokság, a Kecskeméti TE legközelebb október 21-én, szombaton az Újpest FC vendége lesz majd 17 órás kezdéssel.

Kecskeméti TE – BVSC-Zugló 2–1 (0–0)

Felkészülési mérkőzés

KTE: Fadgyas – Nagy O., Szabó A., Belényesi, Katona L., Leoni – Meszhi, Zsótér, Kiss B. – Szendrei, Pálinkás. Csere: Varga B., Artner, Vágó L., Zeke, Szuhodovszki, Kovács K., Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

BVSC: Csenterics – Benkő-Biró, Vinicius, Hesz, Májer G., Hidi, Gergely, Szilágyi M., Tóth L., Vernes, Horváth R. Csere: Kovács B., Király Á., Dibusz, Lénárt, Kelemen, Szilágyi Zs., Nagy J., Balogh M., Mészáros A., Csősz. Vezetőedző: Kincses Ádám

Gól: Meszhi (47.), Tóth (84. – büntető) ill. Hidi (49.)